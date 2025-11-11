Най-важните новини за деня: 11 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 ноември 2025 г.

ИСТОРИЯ НА ЖЕСТОКОСТТА: КАК ИЗМЪЧВАНЕТО НА ЖИВОТНИ ПРЕДШЕСТВА УБИЙСТВОТО НА ХОРА (ВИДЕО, 18+)

"Човечността се определя не по начина, по който се отнасяме към хората, а по начина, по който се отнасяме към животните". Думите са на Чарлз Майкъл "Чък" Паланюк, американски трансгресивен писател и журналист, автор на "Боен клуб". 2025 г. ще се запомни с фрапиращи случаи на проява на жестоко отношение и насилие към животни. Обществото ни беше потресено от разкритията на жестокостта към беззащитни животни от страна на Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Преди дни граждани се обединиха за установяване на истината около смъртта на котето Феликс (твърди се, че е убито от ученик), а сега страната е разтърсена от жестоката смърт на кучето Мая, умишлено прегазена от лекар.

КОЙ ЗАПАЛИ КАМИОНИТЕ ЗА БОКЛУК НА ТУРСКАТА ФИРМА: ГОВОРИ ИНЖ. ГРЕТИ СТЕФАНОВА (ВИДЕО)

“Със сигурност не са първите братовчеди“. Така в предаването Студио Actualno инж. Грети Стефанова, общински съветник от ПП-ДБ и член на икономическата комисия към Столичния общински съвет, отговори на въпроса конкуренцията ли запали камионите за боклук на турската фирма “Норм Санаи“ в края на юли тази година. Едва през октомври от МВР съобщиха, че има разследване по случая. Грети Стефанова коментира и кризата с боклука в София: “Кризата с боклука, във всеки един момент, в който приключи, има група, която се активизира и търси начин тя да продължава. Ако си спомним, започна със запалването на няколко камиона, чисто нови, които една турска фирма докара до София, за да видят всички софиянци сериозността на предприетите от тях действия и намерения.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЕ СМЯТАТ ДА ОТСТЪПВАТ ЗА БЮДЖЕТА, ЗА СИНДИКАТИТЕ ТОЙ Е "ЩАДЯЩО НАТОВАРВАЩ"

ГЕРБ няма да прави отстъпки по Бюджет 2026 въпреки критиките на работодателските организации, а синдикатите изразиха принципна подкрепа за финансовата рамка. Това стана ясно след среща в централата на партията, на която присъстваха лидерите на двете най-големи профсъюзни организации – КНСБ и "Подкрепа". "Смятаме, че този бюджет е възможен и балансиран. Той щадящо разпределя тежестта както върху бизнеса, така и върху хората, за да осигури нужните средства за основните разходи", коментира Пламен Димитров от КНСБ.

ЕК НИ ИЗПЛАТИ САМО ЧАСТ ОТ ВТОРИЯ ТРАНШ ПО ПВУ И ПРЕДУПРЕДИ ЗА АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ

Днес, 11 ноември, Европейската комисията изплати 438,6 млн. евро безвъзмездна помощ на България по второто плащане към Механизма за възстановяване и устойчивост (Плана за възстановяване), който е централен елемент на NextGenerationEU. Изпълнителният орган на ЕС припомни, че на 23 юли 2025 г. страната ни подаде повторно до Комисията второто си искане за плащане по ПВУ за общо 653 млн. евро. Това искане включваше 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции.

ИМА ЛИ ДОСТАТЪЧНО ГОРИВО, АКО СЕ СТИГНЕ ДО КРИЗА С "ЛУКОЙЛ": ОТГОВОРЪТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ РЕЗЕРВ

България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на около 98% осигурени и можем да бъдем спокойни, че ако се наложи по-тежък сценарий с „Лукойл“, няма да се усети кризата с горива. Това заяви председателят на Държавния резерв и военновременни запаси Асен Асенов пред bTV. Още: Асен Василев: Ако Пеевски управлява "Лукойл"- със сигурност ще има криза на горивата (ВИДЕО)

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ БЪЛГАРИЯ ИМА ЗАПАСИ ОТ ГОРИВА ПРИ КРИЗА С "ЛУКОЙЛ": РАЗЧЕТ НА ЕНЕРГИЙНИЯ МИНИСТЪР

Количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време при евентуална криза с "Лукойл". Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му готовите рафинирани горива, които се съхраняват в чужбина, биха стигнали да задоволят потреблението за четири-пет дни, като тяхното докарване в страната не би променило особено ситуацията.

"САМО ГО ЗАСИЧА": КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИДРОН СИСТЕМАТА НАД "ЛУКОЙЛ"

Ако в момента се вдигне дрон над рафинерията в Бългас, ще може той да бъде открит. Но по-съществени действия се съмнявам, че може да се направи. Това обясни инж. Стайко Топалов в ефира на Нова телевизия. "Няма случай на свален дрон над територията на страната", добави той. По думите му това са системи, които трябва да останат строго секретни, за да не може да се експериментира.

МИТРОФАНОВА ЗА "ЛУКОЙЛ": БЪЛГАРИЯ ПОЕМА КЪМ ГОЛЯМ РИСК

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова отправи остро предупреждение към българските власти, заявявайки, че страната "постъпва много рисковано" и "създава опасен прецедент" с последните си действия по отношение на "Лукойл".

ОТ ДЪНОТО НА МОРЕТО ДО ФРОНТА: СРЕДСТВОТО, КОЕТО СПИРА РУСКИТЕ ДРОНОВЕ В УКРАЙНА (СНИМКИ)

В рибарските пристанища на френското крайбрежие на Бретан планини от изхвърлени рибарски мрежи се трупат по кейовете, пише The Guardian. Срокът на експлоатация на дълбоководните мрежи е от една до две години, след което те се износват безвъзвратно. Досега проблемът беше намирането на начин за освобождаване от 800-те тона мрежи, изхвърляни ежегодно. Вече мрежите от конски косми за улов на морски дявол от дъното ще се използват срещу руски дронове.

СЕКРЕТНО ПРОУЧВАНЕ: РУСНАЦИТЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ СА УМОРЕНИ ОТ ВОЙНАТА, ЗАЩОТО ОБЕДНЯВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

56% от руснаците вече са уморени от т. нар. специална военна операция (СВО – гнусното име на войната в Украйна, което налага режимът на руския диктатор Владимир Путин), а 27% я подкрепят частично. 61% искат незабавно сключване на примирие с Украйна, обаче 71% са твърдо против Украйна да стане член на НАТО, докато 51% искат мирни преговори, крайният резултат от които да е капитулация на Украйна пред Русия. Това сочи секретно проучване на руската държавна социологическа агенция ВЦИОМ, направено за Кремъл. А резултатите за пръв път са в пълен превес срещу войната.

"ТОВА Е МНОГО ЛОШ РЕКОРД": КОЛКО УКРАИНЦИ СА ИЗБЯГАЛИ ОТ АРМИЯТА. САМООТЛЪЧКИ И ДЕЗЕРТЬОРСТВО

През все още неприключилата 2025 година са образувани повече дела за дезертьорство от украинските въоръжени сили и незаконно напускане на Украйна отколкото за целия период от 2022 г. до края на 2024 г. Това става ясно от отговор на Главната прокуратура на Украйна на запитване от украинската медия NV. Отбелязва се, че от януари 2022 г. до октомври 2025 г. в Украйна са образувани 255 хиляди дела по Закона за наказателното правосъдие и още 56,2 хиляди - за дезертьорство. Общо това са над 311 000 наказателни производства.

СЛЕД УДАРИТЕ ПО ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА НА ТЕХЕРАН: НЕИЗБЕЖЕН ЛИ Е НОВ ВОЕНЕН СБЛЪСЪК МЕЖДУ ИЗРАЕЛ И ИРАН?

Президентът Доналд Тръмп настоява, че американските удари са „унищожили“ иранската програма за обогатяване на уран това лято, но регионални представители и анализатори са все по-малко убедени в това и неколкократно предупреждават, че ново избухване на война между Израел и Иран е само въпрос на време. Споразумението от 2015 г., предназначено да ограничи обогатяването на уран от Иран, изтече миналия месец. Строгите санкции срещу Иран бяха възобновени. Преговорите за ядрената му програма изглеждат мъртви, поне засега. А запасите на Иран от високообогатен уран, достатъчни за производството на 11 ядрени оръжия, са или заровени под развалини, както твърди Иран, или са били тайно изнесени на безопасно място, както смятат израелски представители.

НЕ ЛЕВСКИ, А ХРИСТО ЯНЕВ СЪЖИВИ ЦСКА! И МОЖЕ БИ ВЪРНА МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.