11 ноември 2025, 21:11 часа 228 прочитания 0 коментара
Венецуела раздава стари руски оръжия на цивилни, готви се за партизанска война срещу САЩ

Венецуела е започнала да раздава стари руски оръжия на цивилни лица в подготовка за евентуална партизанска война срещу Съединените американски щати. Това съобщава Ройтерс, като се позовава на свои източници. Според агенцията, правителството формира самостоятелни бойни единици в случай на американско нахлуване.

Но дори армията разполага с недостатъчно оборудване — тя е въоръжена с остарели пушки и преносими противовъздушни ракети, закупени от Русия още през 2000-та години. Николас Мадуро е поискал от Москва помощ за ремонт на изтребители „Су“, модернизация на радарните системи и доставка на нови ракети. Министерството на външните работи на Русия вече заяви, че е „готова да обмисли исканията на Каракас“.

Припомняме, че наскоро считаното за близко до Русия издание Military Watch Magazine съобщи, че руските въздушно-космически сили вероятно са използвали транспортни самолети Ил-76, за да доставят нови системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег във Венецуела. Според публикацията доставените системи включват среднообхватния "Бук-М2", който вече се използва от венецуелските военновъздушни сили, както и малообхватния "Панцир-С1".

Русия традиционно е един от основните военнотехнически партньори на Венецуела, като през последните две десетилетия доставя на страната почти пълна гама въоръжения — от стрелково оръжие и танкове до модерни бойни самолети. Руските изтребители Су-30МК2 формират гръбнака на венецуелските ВВС и правят страната една от най-добре оборудваните авиационни сили в региона.

Доставката на няколко дивизиона ракети С-300ВМ (Антей-2500) в предишни години значително увеличи възможностите на Каракас да защитава своите стратегически обекти от въздушни атаки. Въпреки че Венецуела направи големи поръчки за руска военна техника в края на 2000-те и началото на 2010-те години, през последното десетилетие не е съобщавано за нови мащабни доставки.

Елин Димитров
Елин Димитров
