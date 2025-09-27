Стихотворение на деня, 28 септември, от Дамян Дамянов

"Заклинание" Обричам ти се. Днеска и завинаги.Без ум и разум. И с душа и с плът.И знай, че всичко светло в моя пътчастица е от теб - за мен най-свидната.Ах, колко дълго, страшно и мъчителномълчах и трупах в своя страх нелептова, което сбирал бях за теб -едната дума свята и спасителна.Най-милата, най-святата, най-нежната.А минала с мен в толкоз кал и мраздълбоко чиста я опазих аз.Една и топла, пазих я с надеждата,за всичко твое тя да е отплатата.Аз само в нея можех да сберавъзторга от душата ти добра,и клетвата, и прошката ти, святата..Не казвай нищичко! Не трябва вричане.А нека само наште две сърцгорят в кръвта на трите ни деца!И в теб, Надеждо моя! В теб. Обичам те.Дамян Дамянов

