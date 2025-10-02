Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 3 октомври, от Евтим Евтимов

Съдържание:

"Сънувал-несънувал"

Сънувал-несънувал първа среща

разделял-неразделял своя сън,

една любов на прага те посреща,

но истинската пак зове отвън

Умирал - неумирал с тайно слово,

измамван-неизмамван от жена,

ти може да се влюбиш пак отново,

но истинската само е една.

Загубил-незагубил чувство нежно,

намерил-ненамерил свой обет,

ти може да сънуваш нещо прежно,

но истинското да е там, напред.

Заричал-незаричал огън вечен,

издигал-неиздигал длан за мъст,

ти може на една да си обречен,

но друга да е истинския кръст.

Откривал-неоткривал радост жива,

очаквал-неочаквал, пял-непял...

И тъй - живота бавно си отива,

и взема туй, което ти е дал.

Евтим Евтимов

