Стихотворение на деня, 6 август, от Недялко Йорданов

"Вик"

Какво отчайващо нехайство… Отиде си и този ден.

И нищо… Глупав и изчерпан… От себе си съм отвратен.

Не ми се пише… Няма смисъл… И кой ли ще го прочете…

Какво съм вече: детски старец… или пък старческо дете…

О, господи! Несправедлив си! Не се боя… не ме е страх…

Отдавна вече ми е време… Все пак достатъчно живях…

Все пак една любов изпитах… И два живота подарих…

Все пак достатъчно написах… Но нищичко не промених…

Тук вече няма нищо ново… И скучно е… И всичко знам…

Дори ме мъчи нетърпение… Какво е Там… какво е Там…

Но пак… но все пак… И внезапно… Но как?.. Но въпреки това

един досаден бръмбар бръмва във летаргичната глава.

В ушите… През носа… И хвръква… И аз след него – сляп и глух…

И си възвръщам постепенно и зрение, и вкус, и слух…

Илюзия… Нали?.. Но нека… Макар и кратка… И за миг.

Но нека чуят за последно отново младия ми вик…

Във въздуха… И да остане… Такъв… Тотално замразен…

И някой… Може би… не зная… Ще го открие някой ден…

Недялко Йорданов