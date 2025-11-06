Стихотворение на деня, 7 ноември, от Ръдиард Киплинг

"Ако"Ако владееш се, когато всичкитреперят, а наричат теб страхлив;Ако на своето сърце едничкосе довериш, но бъдеш предпазлив;Ако изчакваш, без да се отчайваш;наклеветен – не сееш клевети; или намразен – злоба не спотайваш;но... ни премъдър, ни пресвят си ти; Ако мечтаеш, без да си мечтател;ако си умен, без да си умник;Ако посрещаш краха – зъл предателеднакво със триумфа – стар циник;Ако злодеи клетвата ти святапревърнат в клопка – и го понесеш,или пък видиш сринати нещата,градени с кръв – и почнеш нов градеж; Ако на куп пред себе си заложишспечеленото, смело хвърлиш зар,изгубиш, и започнеш пак, и можешда премълчиш за неуспеха стар; Ако заставиш мозък, нерви, длании изхабени – да ти служат пак,и крачиш, само с Волята останал,която им повтаря: „Влезте в крак!" Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,в двореца – своя прост човешки смях;Ако зачиташ всеки, но не лазиш;ако от враг и свой не те е страх;Ако запълниш хищната Минутас шейсет секунди спринт, поне веднъж;Светът е твой! Молбата ми е чута!И главно, сине мой – ще бъдеш мъж!Ръдиард Киплинг

