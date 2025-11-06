Любопитно:

Експерт: Невъзможно е за два месеца да се въведе одобреният от НАП софтуер за продажби

06 ноември 2025, 20:37 часа 296 прочитания 0 коментара
Надявам се, че ще има чуваемост, защото специално по отношение на сектор "Търговия на дребно" има два аспекта, които минаха покрай публичното говорене. Много сериозен проблем е т.нар. СУПТО, а именно задължението да се използва само одобрен от НАП софтуер за продажби. Този процес технически е абсолютно невъзможно да се случи в рамките на два месеца, каза в "Още от деня" по БНТ Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

"Целта е чудесна. То и в момента всички касови апарати са свързани с НАП. Тук въобще не става въпрос за криене на обороти. НАП твърди, че голяма част от по-малките търговци в определени моменти ще манипулират тези устройства така, че да не подават навреме или в пълнота данни към приходна агенция. В това няма нищо лошо, но то трябва да се направи технически грамотно. Да се предвиди съответното време, защото всички партньори по веригата също така казват, че това е невъзможно да се случи в рамките на два месеца", заяви Вълканов.

НАП може да посочва характеристиките на даден софтуер, но не и на доставчиците, заяви Вълканов. Текстът не е добре прецизиран по думите му и това създава притеснения.

Той коментира и списъка със стоки с висок фискален риск. "Конкретният проблем в случая е че ние не виждаме на фона на разходи, които бяха направени, какви са реалните ефекти. Предвижда се едно свръхизискване - транспортната фирма да осигури свързаност на всеки един от камионите, която да позволява проследяване в реално време с едно приложение на НАП. Проблемът е, че отново се натоварва бизнеса с разходи, което е напълно ненужно", каза той. Търсят се решения с неправилни мерки, които товарят бизнеса, завърши Николай Вълканов.

Елин Димитров
