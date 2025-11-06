Експерт: Невъзможно е за два месеца да се въведе одобреният от НАП софтуер за продажби

Надявам се, че ще има чуваемост, защото специално по отношение на сектор "Търговия на дребно" има два аспекта, които минаха покрай публичното говорене. Много сериозен проблем е т.нар. СУПТО, а именно задължението да се използва само одобрен от НАП софтуер за продажби. Този процес технически е абсолютно невъзможно да се случи в рамките на два месеца, каза в "Още от деня" по БНТ Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

"Целта е чудесна. То и в момента всички касови апарати са свързани с НАП. Тук въобще не става въпрос за криене на обороти. НАП твърди, че голяма част от по-малките търговци в определени моменти ще манипулират тези устройства така, че да не подават навреме или в пълнота данни към приходна агенция. В това няма нищо лошо, но то трябва да се направи технически грамотно. Да се предвиди съответното време, защото всички партньори по веригата също така казват, че това е невъзможно да се случи в рамките на два месеца", заяви Вълканов.

НАП може да посочва характеристиките на даден софтуер, но не и на доставчиците, заяви Вълканов. Текстът не е добре прецизиран по думите му и това създава притеснения.

Той коментира и списъка със стоки с висок фискален риск. "Конкретният проблем в случая е че ние не виждаме на фона на разходи, които бяха направени, какви са реалните ефекти. Предвижда се едно свръхизискване - транспортната фирма да осигури свързаност на всеки един от камионите, която да позволява проследяване в реално време с едно приложение на НАП. Проблемът е, че отново се натоварва бизнеса с разходи, което е напълно ненужно", каза той. Търсят се решения с неправилни мерки, които товарят бизнеса, завърши Николай Вълканов.

