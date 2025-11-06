Любопитно:

Бизнесът след разговора с Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

06 ноември 2025, 21:37 часа 751 прочитания 0 коментара
Бизнесът след разговора с Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

"Диалогът може да се каже, че е възстановен. Тепърва трябва да се обсъждат мерките и да видим по какъв начин можем да премахнем част от големите проблеми за нас - ръстът на осигуровките с 2% и данък дивидент. На този етап все още се представят мерките и се обсъждат варианти. Не можем да кажем, че сме стигнали до някакъв напредък. Разговорите продължават". Това заяви Станислав Попдончев, който е заместник-председател на Българска стопанска камара, след среща в централата на ГЕРБ с лидера на партията Бойко Борисов.

"Позитивно е, че се водят разговори. Всяка от страните показа разчети. Започнахме от разходната част - какво е възможно там. Естествено бяхме бомбардирани от притесненията как законово са обвързани голяма част от предвидените разходи", посочи председателят на АИКБ Румен Радев.

Още: Борисов привика бизнеса в централата на ГЕРБ за бюджета (СНИМКИ)

По-рано днес от кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично ще се срещне с бизнеса, за да проведат разговор за Бюджет 2026. Към обяд той публикува в профила си във Facebook снимки от срещата в централата на ГЕРБ, на която присъстваха той, представители на бизнеса, вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият министър Теменужка Петкова.

Въпреки възстановения диалог, работодателите подчертаха, че преговорите ще продължат, за да се намери начин за промяна на най-проблемните за тях елементи в проектобюджета. Според коментара им след срещата, те са срещнали разбиране от финансовото министерство, но техните предложения трябва да бъдат одобрени и от Съвета за съвместно управление. Все още остава неясно какво мислят коалиционните партньори по темата.

Още: "Мерят си придобивките във "Фейсбук": Борисов напомни на работодателите за дотацията за тока (ВИДЕО)

Председателят на АИКБ Румен Радев обобщи, че все още няма постигнато конкретно споразумение. „Към момента нямаме някакъв вариант, който да кажем е един, приемлив, еднакъв, сходен“, заяви той. Освен срещу ръста на осигуровките за фонд "Пенсии" и увеличението на данъка върху дивидента, от бизнеса са категорични, че са и срещу административната тежест. Кога ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество все още не е ясно. След тази среща разговорите продължиха във финансовото министерство при министър Петкова.

Още: "Не ми пука": Борисов каза, че ще е с Пеевски, докато има стабилно мнозинство (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ среща БСК АИКБ бизнес Станислав Попдончев Бюджет 2026
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес