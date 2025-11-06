Това са най-важните храни за развитието на детския мозък

Храненето през детството влияе върху развитието и здравето на мозъка, а науката е доказала, че някои храни значително влияят върху развитието на мозъка и подобряват концентрацията. Всички родители са наясно, че зеленчуците и плодовете са много важни, но трябва да помислим и за някои други, може би дори по-важни храни, за да имат децата достатъчно енергия за ежедневните задачи, но и за да може мозъкът да се развива добре.

Диетологът Емер Делани разказа пред BBC Food кои пет храни трябва да бъдат включени в редовната диета на детето.

Яйца

Мозъкът на детето се развива със забележителна скорост, особено през първите години от живота. Холинът е много важно хранително вещество, което много хора смятат за витамин, въпреки че не е. Той играе много важна роля в създаването на клетки на паметта дълбоко в мозъка. Яйчният жълтък е богат на холин и отговаря на всички ежедневни нужди на дете до осемгодишна възраст. Яйцата също са богати на протеини и съдържат желязо и витамин А, който е важен за растежа, възстановяването и развитието на клетките. Следователно, децата трябва да ядат яйца редовно, освен ако не са алергични към яйца.

Мазна риба

Мазните риби са богати на омега-3 мастни киселини и са важни за развитието на мозъка и цялостното добро здраве. Омега-3 мастните киселини са много важни компоненти за развитието на мозъчните клетки. Някои проучвания твърдят, че тези мастни киселини дори помагат за решаване на поведенчески проблеми поради ролята им във функционирането на невротрансмитерите.

Други проучвания обаче свързват лошата способност за четене с ниските нива на омега-3 мастни киселини. Сьомгата, скумрията, прясната риба тон, пъстървата, сардините и херингата са отлични източници на омега-3 и децата трябва да ядат тези риби поне веднъж седмично.

Пълнозърнест хляб и зърнени храни

Пълнозърнестите храни са пълни с въглехидрати, които осигуряват енергия за мозъка и помагат за регулиране на нивата на кръвната захар. Те са пълни с витамин B, който е важен за здравата нервна система. Многобройни проучвания показват, че закуската, пълна с пълнозърнести храни, подобрява краткосрочната памет и внимание, което не е така при консумация на рафинирани въглехидрати или при пропускане на закуска. Пълнозърнестите храни също помагат за регулиране на нивата на кръвната захар.

Боб

Бобът е чудесен избор за храна за деца, защото е богат на протеини и е пълен с витамини и минерали. Съдържа омега-3 мастни киселини, които са важни за развитието на мозъка. Тази храна ще помогне на децата да се концентрират по-лесно, но също така постепенно ще освободи енергия в тялото, което е важно за изпълнение на задачи през целия ден.

Кисело мляко, мляко и сирене

Млечните продукти като мляко, кисело мляко и сирене са хранителни и богати на протеини и витамини от група В, които са от съществено значение за развитието на мозъчната тъкан, невротрансмитерите и ензимите, които играят важна роля в мозъка. Калцият е важен и за здравите кости и зъби. Децата имат различни нужди от калций в зависимост от възрастта си, но е важно да се включат поне два до три източника на калций през целия ден.