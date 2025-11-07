Любопитно:

07 ноември 2025, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 8 ноември, от Евтим Евтимов

"На прозореца"

Загребала в ръката си гореща

едно дъждовно облаче над мен,

ти бършеше прозореца отсреща,

от погледите мои замъглен.

 

Нечути думи, срещи неприети,

изписана от сълзи стъклопис,

изтриваше над мене ти. И ето -

прозорецът отново беше чист.

 

Просветваха стъхлата като листи.

Изтрити бяха тъмните следи.

А аз си мислех, че небето чистиш,

и падаха в ръцете ми звезди.

 

Росата в равнината е изгряла

По капките и сребърни вървя

А утре сам ще бъда капка бяла

Под тая необятна синева

 

Пчелите ще ме търсят по цветята

Щурците – в кладенчета от очи

Земята – в облаците и тревата

А аз ще бъда в твоите очи.

Евтим Евтимов

