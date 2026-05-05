Какво се случва с тялото след смъртта: Известен учен даде неочаквано обяснение

Известният астрофизик Нийл де Грас Тайсън сподели своята научна гледна точка за това какво се случва с човешкото тяло след смъртта. Според него, дори след като сърцето и мозъкът спрат, тялото не изчезва напълно: енергията, натрупана в молекулите по време на живота, просто се трансформира в други форми. Тайсън говори за това в своя подкаст StarTalk.

Какво се случва с тялото след смъртта

Ученият обясни, че след смъртта тялото запазва химическа енергия, получена от храната, консумирана през целия живот. Тази енергия се съхранява в тъкани, мускули, органи и други молекули на тялото.

Според астрофизика има два основни начина, по които тази енергия се освобождава след смъртта. Първият е кремацията. В този случай остатъчната енергия се преобразува в топлина, която след това се разпространява в космоса като инфрачервено лъчение.

„Енергията в тези молекули не изчезва. Тя се преобразува в топлина, която след това излъчва инфрачервена енергия, предварително съхранена в молекулите на тялото ви, и я разпространява в космоса със скоростта на светлината“, обяснява Тайсън.

Вторият вариант е традиционното погребение. В този случай тялото постепенно се разлага, а остатъчната му енергия и хранителни вещества се консумират от бактерии, гъбички, микроорганизми и други живи организми.

Самият Тайсън призна, че точно затова би избрал погребение, а не кремация.

„Ако бъда погребан и се разложа, цялата тази енергия ще бъде абсорбирана от микроби, флора и фауна, които ще се хранят с тялото ми, точно както аз съм се хранил с флора и фауна през целия си живот. Ето как изплащам дълга си към Земята“, каза астрофизикът.

Същевременно ученият подчерта, че кремацията не означава „загуба“ на енергия. Според него, ако човек е бил кремиран преди четири години, част от излъчената енергия вече е могла да достигне най-близката до Слънцето звездна система, Алфа Кентавър.

„В известен смисъл, ти все още си част от вселената, само че в различна форма“, отбеляза Тайсън.

Неговото обяснение се основава на първия закон на термодинамиката – енергията не възниква от нищото и не изчезва безследно, а само преминава от една форма в друга.

Разсъжденията на Тайсън предизвикаха дебат онлайн. Някои потребители подкрепиха идеята за естествено погребение, смятайки го за начин за „връщане“ към екосистемата. Други заявиха, че са в полза на кремацията, тъй като идеята за разпространение на човешка енергия в космоса изглежда по-символична.

