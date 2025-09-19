Суперхраната на есента: Тази тиква прави чудеса за зрението, сърцето и талията ви

Тиквата тип „бътърнут“ е любимец на есенната реколта. Този извит, кремав плод (да, тиквите са плодове, а не зеленчуци) има яркооранжева плът, която е още по-сладка на вкус, когато е печена или сготвена. Освен това съдържа много хранителни вещества, които се борят с болестите и насърчават доброто здраве.

Ползи за здравето от тиква тип „бутернут“

Помага ви да виждате по-добре

Тиквата е една от най-добрите храни за здравето на очите, благодарение на няколко естествени растителни пигмента, наречени каротеноиди.

Бета-каротинът придава на месестата част яркия оранжев цвят. Тялото ви превръща бета-каротина във витамин А, основно хранително вещество, което насърчава здравословното зрение. В зависимост от възрастта и пола ви, една чаша тиква осигурява до половината от витамин А, от който тялото ви се нуждае всеки ден.

Тиквата съдържа също лутеин и зеаксантин. Проучвания сочат, че тези каротеноиди минимизират щетите от ултравиолетовата (UV) светлина от слънцето и излагането на синя светлина от екраните.

Тиквата съдържа и витамин С. Заедно с витамин А и каротеноидите, тези мощни хранителни вещества помагат за предотвратяване или забавяне на свързаните с възрастта проблеми със зрението, като катаракта и макулна дегенерация.

Предотвратява хронични заболявания

Тиквата съдържа много витамини А, С и Е, които осигуряват антиоксидантни ползи.

„Антиоксидантите защитават тялото ви от свободните радикали – нестабилни молекули, които променят или увреждат клетките ви“, казва Зумпано.

Когато свободните радикали надвишават броя на антиоксидантите, възниква оксидативен стрес. Проучванията показват, че оксидативният стрес увеличава риска от хронични заболявания. Но консумацията на повече тиква може да помогне за намаляване на риска от:

Автоимунни заболявания

Рак

Сърдечно-съдови (сърдечни) заболявания

Диабет

Болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер и други невродегенеративни заболявания

Подпомага здравословното храносмилане и теглото

Една чаша тиква съдържа от 7% до 10% от фибрите, от които се нуждаете всеки ден, в зависимост от възрастта и пола ви. Това включва и двата вида фибри:

Разтворимите фибри се движат бавно през храносмилателната система, образувайки гелообразно вещество. Този гел е пребиотик, който служи като източник на храна за здравословни бактерии в червата.

Неразтворимите фибри помагат на тялото ви да преработва отпадъците, предотвратявайки запек и подобрявайки здравето на червата.

Тъй като фибрите са засищащи, консумацията на тиква може да предотврати чувството на глад и да помогне за отслабването. Храните с високо съдържание на фибри също:

Подобряване на кръвната захар

Понижаване на холестерола

Намалете риска от сърдечни заболявания

Защитава сърцето ви

Една чаша сурова тиква съдържа повече калий от един банан, което я прави отличен избор за богата на калий храна. Тази зимна тиква е и добър източник на магнезий. И двата минерала подпомагат здравето на сърцето и намаляват риска от сърдечни заболявания.

Други начини, по които тези микронутриенти защитават сърцето ви:

Противодействайте на ефектите на солта

Подобряване на съня

Поддържайте сърцето си в ритъм и предотвратявайте сърцебиенето

Понижено кръвно налягане

Минимизиране на възпалението

Действат като електролити за балансиране на течностите в клетките

Има ли странични ефекти от консумацията на тиква тип „бутернут“?

Тиквата е чудесна за вашето здраве и вкусови рецептори. Но може да има необичайни ефекти върху кожата ви.

Ръце като тиква

Малък брой хора имат алергична кожна реакция към химично съединение в месестата част на суровата тиква. Експертите все още се опитват да разберат какво е това химично вещество.

Известна като контактен дерматит , тази реакция причинява сърбящ обрив по кожата, която е в директен контакт с алергена. Известна е като „ръце като тиква“, защото обривът се появява, след като ръцете ви докоснат сурова тиква. Може също да имате усещане за изтръпване и парене. А кожата на засегнатата ръка може да стане суха и лющеща се.

Жълтеникава кожа

Хората, които прекомерно се наслаждават на тиква и други оранжеви храни като моркови, може да си набавят твърде много бета-каротин. Въпреки че това не е лошо за здравето, може да придаде жълтеникаво-оранжев оттенък на кожата по дланите, стъпалата, носа и линиите на лицето.

Това безвредно кожно състояние се нарича каротенодермия. Намаляването на храни и добавки, богати на витамин А, може да върне кожата ви към обичайния ѝ тен, но ако не го направите, жълтият оттенък може постепенно да засегне цялото ви тяло.