Сънищата, които предупреждават за опасност в живота

Много хора не обръщат внимание на сънищата си, но някои от тях, според езотериката, може да се тълкуват като предупредителен знак за предстоящи събития в реалния живот. Ето кои 5 сънища издават евентуална предстояща опасност и каква символика крият.

Сънищата, които са знак за предстояща опасност в личния живот

Народните вярвания гласят, че когато сънувате починал роднина, това може да е предупредителен знак за възможна опасност. Ако починалият е казал нещо насън, важно е да запомните или да запишете думите му. Освен това трябва да запалите свещ и да почетете паметта на този, който се е появил в съня ви.

Второ, сън, в който се виждате болен или дори мъртъв, се счита за тревожен знак. Ако сте сънували нещо подобно, трябва да обърнете по-голямо внимание на здравето си. Трето, падането от високо насън може да е предвестник на финансови затруднения или напрежение в отношенията. Четвърто, ако сте сънували, че някой ви преследва , това може да означава, че в близко бъдеще ще трябва да направите важен избор.

Освен това сънищата за природни бедствия - наводнения, земетресения или други катаклизми - обикновено носят негативно съдържание и могат да предупреждават за предстоящи трудности.

Но въпреки тези тълкувания, не забравяйте, че астрологията, таро, нумерологията, гаданията, предсказанията, молфарството, екстрасензориката не са науки и предсказанията не винаги се сбъдват на 100%.

Според легендата в съня Дмитрий Менделеев видял следа, която му помогнала да създаде таблицата на химичните елементи. Твърди се, че биологът Георг Мендел сънувал законите на наследствеността, а Айнщайн сънувал теорията на относителността. Пол Маккартни признава, че вдъхновението за песента Let it be е дошло при него в съня му.

Ролята на сънищата в човешкия живот е била обект на изследване от философи от древни времена. Платон се интересувал от тях от гледна точка на възприятието, а Аристотел се опитвал да определи основните функции на съня. Но ранните трудове по тази тема са били малко повече от хипотеза. Механизмите на съня, от научна гледна точка, остават до голяма степен неизследвани до 20 век.

В момента руските учени разграничават три исторически модела на идеи за сънищата:

Метафизичен модел. Източникът на сънищата е „другият свят“: духовен, трансцендентален, отвъден, задгробен. Източникът в този модел може дори да бъде конкретизиран: божествено същество, висша сила, ангел, мъртвец, дявол и т.н.

Природонаучен модел. Не признава никакъв „друг свят“. Концепцията за сънищата се разглежда от гледна точка на неврофизиологията и психофизиологията.

Психологически модел. Този модел се основава на „теорията на сънищата“ на австрийския психоаналитик Зигмунд Фройд. С течение на времето други представители на този модел, Алфред Адлер и Карл Юнг, са добавили своите възгледи към него. Според тях източникът на сънищата са нереализираните желания, „потиснатите инстинктивни импулси“, „несъзнателните структури“ и „колективното несъзнавано.

Сънищата са отговорът на психиката на настоящите преживявания и проблеми. Това не е фантазия, не е продукт на въображението. Това са чувства и личен опит, въплътени в образи, казва клиничният психолог Дария Яушева. Сънят изпълнява няколко основни функции:

Отговаря за съхраняването на паметта. Сънят е периодът, през който се обработва информацията, получена през деня. В този момент съдържанието на краткосрочната памет се прехвърля в дългосрочната памет и част от информацията се „забравя“;

Обработва емоциите. Сънуването помага при решаването на проблеми след събуждане. Сънищата предоставят на човек възможността да „репетира“ сценарии или да създава нови;

Помага за "рестартиране". За тялото сънят е период на възстановяване . По това време в тялото се възстановява.

