Тези растения са като магнит за кърлежите

Кърлежите отдавна се свързват с гористите райони, но напоследък все по-често се срещат в градски паркове, частни площи и дори в градината. Ако сте собственик на градина, добре е да знаете кои растения са като магнит за тези нежелани гости в нея.

Растения, които привличат кърлежи

Високата трева е най-типичното убежище за кърлежите. Те могат да останат там в търсене на плячка, чакайки контакт с човек или животно.

Бръшлянът, зелениката и други почвопокривни растения създават влажна и сенчеста среда, в която кърлежите могат да останат активни дълго време, преди да ухапят.

Гъстите гъсталаци на папратите задържат добре влагата, което привлича кърлеби. Храстите от къпина, бъз и лешник често растат в градини, които осигуряват идеално убежище за тези паразити. Храстовидните рози също привличат кърлежи с идеалните условия, които създават за тяхното съществуване.

Тези паякообразни са активни от ранна пролет до късна есен и могат да бъдат опасни както за хората, така и за домашните любимци, пренасяйки заболявания като Лаймска болест, кърлежов енцефалит и бабезиоза.

За да се намали рискът от кърлежи, е важно да се създадат условия, които не са подходящи за тях. В случай че в градината ви има висока трева, косенето ѝ ще помогне да се отървете от кърлежите. Струва си също така да се проредят храстите, така че да не задържат влага и да създават сянка.

Но също така има и растения, които отблъскват кърлежите и намаляват вероятността от появата им в градината ви.

Растения, които отблъскват кърлежите

Пелин. Острият аромат на това растение не се харесва на повечето градински вредители и паразити. То понася добре полусянка, но предпочита слънчеви места.

Карамфил. Твърди се, че дори кърлежите се страхуват от ароматния карамфил. Маслото му често се включва в състава на естествените репеленти.

Градинско мушкато. То ще ви предпази от комари, мушици и кърлежи. Не изисква специални грижи и е лесно да изберете перфектния сорт, който да допълни градината ви.

Невенчета. Тези цветя излъчват силен аромат, който е отблъскващ за кърлежите. Това ги държи настрана.

Лавандула. Тя има силен аромат, който отблъсква паякообразни и насекоми. Препоръчително е да се засадят лехи с лавандула близо до беседка, за да се елиминира вечерното бръмчене на комарите.

Розмарин. Отблъсква почти всички видове насекоми. Изисква много слънце и топлина. Не понася студ. Трябва да се внесе на закрито за зимата.

