09 януари 2026, 12:27 часа 347 прочитания 0 коментара
3-кратен шампион от Големия шлем се завръща на Australian Open за един последен танц

3-кратният шампион в Големия шлем Стан Вавринка получи уайлд кард за Откритото първенство на Австралия по тенис и ще има възможността да излезе на кортовете в Мелбърн за един последен път в знаковата си кариера, която ще приключи в края на 2026-та. Вавринка, който спечели Australian Open през 2014 г., влиза в основната схема заедно с австралийците Джордан Томпсън и Крис О'Конъл, които също получиха уайлд кард.

Вавринка ще играе на Australian Open 2026

Вавринка трябваше да победи Новак Джокович и Рафаел Надал през 2014-та, за да стигне до титлата в Мелбърн, а в същия сезон достигна до номер 3 в света. Той игра полуфинал в Мелбърн и през 2015 и 2017 г., а през 2020-та бе на четвъртфинал. Сега 40-годишният Вавринка показва, че все още играе на добро ниво, като помогна на Швейцария да стигне до полуфинал на Юнайтед Къп в Сидни.  

Стан Вавринка

"Спечелването на Откритото първенство на Австралия през 2014 г., първата ми титла от Големия шлем, е абсолютен връх в кариерата ми, така че съм изключително благодарен, че получих тази уайлдкард“, каза Вавринка, който е шампион и на Ролан Гарос 2015 и US Open 2016. 

"Някои от най-скъпите ми тенис спомени са от Мелбърн и наистина чувствам силна връзка с града и с феновете. Да имам шанса да играя на Откритото първенство на Австралия в началото на последната ми година в тениса означава много за мен. Благодаря на Тенис Австралия за възможността и нямам търпение да се върна на корта в Мелбърн Парк", каза още той.

