Отглеждането на лимоново дърво (или всяко друго цитрусово дърво) от семена е лесно. Тъй като обаче лимоновите дървета са хибриди и повечето от тях се присаждат, семената им дават разсад, който не е идентичен с родителското дърво, а начинът на растеж на дървото, както и качеството на плодовете, няма да бъдат същите. Също така трябва да се има предвид, че отнема до десетилетие, докато лимоново дърво, отгледано от семена, достигне стадия на плододаване.

Дори и никога да не успеете да съберете лимони, отглеждането на лимоново дърво от семка е забавен проект за всички възрасти. Това ръководство стъпка по стъпка обяснява как да отгледате лимоново дърво от семка и предоставя съвети за грижа за новия ви разсад.

Ако искате да събирате домашно отгледани лимони, започнете с лимоново дърво от разсадник.

Стъпки за отглеждане на лимоново дърво от семена

Следвайте тези прости стъпки, за да отгледате лимоново дърво от семе. Започнете, като се уверите, че имате всички необходими материали, включително пресен лимон, тави за разсад или малки саксии, добре дренирана почва за саксии и лейка.

Стъпка 1: Изберете лимон

Започнете процеса, като изберете плътен, ярък лимон, който е без никакви дефекти, порязвания или синини, тъй като те могат да показват вътрешно гниене.

Стъпка 2: Съберете семената

Вместо да режете лимона, както обикновено, обелете го като портокал, за да не повредите семките вътре. Внимателно разделете лимона на резени и отворете всяко резенче. Въпреки че цитрусовите семки имат твърда външна обвивка, те могат да се нарязват с чист, остър нож. След като съберете семките, изплакнете ги под течаща вода в купа, след което отцедете и подсушете напълно върху кухненска хартия.

Стъпка 3: Засадете семената

Напълнете тавички за семена или малки пластмасови саксии (пластмасата задържа влагата по-добре от глината) с добре дренирана почва за саксии. Полейте почвата леко, така че да е влажна, но не напълно напоена. Използвайте върха на пръста си или молив, за да направите дупка с диаметър половин инч в почвата и поставете по едно семе във всяка дупка. Покрийте семената с почва и полейте внимателно, за да не ги нарушите.

Стъпка 4: Поддържайте семената топли

Поставете саксиите на топло и добре осветено място, като поддържате почвата постоянно влажна. За да насърчите по-бързото покълване и растеж, помислете за използването на нагревателна постелка и лампи за отглеждане на лимоните.

Стъпка 5: Пресадете разсада

След като разсадът получи третия си чифт листа, е време да го преместите в по-големи контейнери. Дръжте тези контейнери на закрито под лампи за отглеждане или, ако е постоянно по-топло от 21°C, можете да ги поставите на открито на пълно слънце за поне шест часа дневно.

Грижа за вашето лимоново дърво

Използвайте тези прости съвети, за да се грижите за новия си разсад от лимоново дърво.

Почва

Лимоновите дървета виреят, когато са засадени в добре дренирана почва. Те са податливи на кореново гниене, ако се оставят във влажни условия. За контейнерни растения изберете търговска почвена смес за цитрусови растения или лека, добре дренирана почвена смес. Можете също да използвате стандартна почвена смес, обогатена с пемза, перлит или пясък, за да се подобри дренажът.

Почви с високо съдържание на торфен мъх са неподходящи за цитрусови дървета. Въпреки че торфът задържа вода, докато е мокър, той става хидрофобен, когато е сух, като се съпротивлява на абсорбцията на вода. Почвите с високо съдържание на торф могат да задържат излишната влага, рискувайки гниене на растенията, освен ако не се обогатят с пемза, перлит или пясък.

Вода

Подобно на много други цитрусови дървета, лимоните се нуждаят от вода, но могат да пострадат, ако се преполяват. Поливайте обилно, за да се уверите, че почвата е добре напоена, и се стремете да поливате, когато почвата изсъхне, като избягвате да се придържате към строг график. Имайте предвид, че отоплението, климатикът и вентилаторите могат да ускорят времето за изсъхване на почвата.