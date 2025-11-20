Важно е да знаете: Рисковете от играчките с изкуствен интелект

Граждански организации в САЩ призовават родителите да не купуват на децата си играчки, захранвани от изкуствен интелект по време на празничния сезон. „Сериозните вреди, които чатботовете с изкуствен интелект са причинили на децата, са добре документирани, включително насърчаване на обсесии, водене на откровени сексуални разговори и стимулиране на опасно поведение, насилие срещу други и самонараняване“, посочват от гражданската организация Fairplay, цитирани от АП.

Защо трябва да се внимава с тези играчки

Играчките с изкуствен интелект често се предлагат на пазара като образователни, но от Fairplay твърдят, че те не могат да заменят важни за подрастващите творчески и учебни дейности. Тези играчки обещават приятелство, но също така нарушават взаимоотношенията и психическата устойчивост на децата, заявяват още от организацията.

Още: В Русия посягат и на детските играчки - ще ги произвеждат според "традиционните ценности"

Fairplay, организация с 25-годишен опит, известна по-рано като „Кампанията за детство без реклами“, предупреждава за рисковете от играчките с изкуствен интелект повече от 10 години, но до скоро технологията просто не беше толкова напреднала, колкото е днес.

„Различното при малките деца е, че мозъците им тепърва се оформят и е естествено за тях да бъдат доверчиви, да търсят взаимоотношения с мили и приятелски настроени герои“, казва Рейчъл Франц от Fairplay. Тя пояснява, че поради нивото на доверие, с което по-малките деца се отнасят към тези играчки, вредите за тях може да са по-сериозни, отколкото вредите, наблюдавани при по-големите деца.

Преди десетилетие, по време на зараждащата се мода на свързани с интернет играчки, които разпознават реч с изкуствен интелект, организацията оглави негативната реакция срещу говорещата кукла Hello Barbie на компанията Mattel, която според нея записвала и анализирала детските разговори.

Още: След инцидента с 8-месечно бебе: Как да изберем подходяща играчка?

Тази година Fairplay тества четири играчки, които използват чатботове с изкуствен интелект. „Открихме, че някои от тези играчки биха говорили задълбочено за сексуално откровени теми; могат да предлагат съвети къде детето може да намери кибрит или ножове; държат се ужасено, когато събеседникът им каже, че трябва да си тръгне и само частично подлежат на родителски контрол“, се казва още в доклада.

Източник: БТА