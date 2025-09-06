Винаги има трети човек: Манипулацията на нарцисите

Споровете са част от всяка връзка и дори могат да бъдат полезни, ако се решават справедливо и с уважение. Те позволяват на партньорите да изразят несъгласията си и да се разберат по-добре. Но понякога спорът може да завърши по съвсем различен начин: вашият партньор може да каже или направи нещо, което ви наранява, ядосва или обърква. Един такъв пример е, когато трети човек, приятел, член на семейството или бивш партньор, е въвлечен в проблема, чрез манипулативен ход, наречен триангулация.

Тези признаци показват, че един мъж иска да прекара живота си с вас

Според психотерапевта Джани Лейси , триангулацията в романтичната връзка включва единият партньор да споделя проблемите си с трета страна, вместо директно с партньора си. По този начин те получават предимство, изолирайки другия и контролирайки динамиката. Това е често срещано сред нарцисистите и тези с нарцистични наклонности, тъй като им осигурява власт, признание и чувство за превъзходство.

8 неща, които една жена прави само, ако наистина обича мъжа

Представете си двойка – Джон и Лиса . Когато Джон е ядосан на Лиса, вместо да говори с нея, той се оплаква на приятеля си Марк и го моли да „оправи“ ситуацията. На пръв поглед това може да изглежда като избягване на директна конфронтация, но всъщност Джон променя динамиката в своя полза: той печели подкрепата на Марк и поставя Лиса в неизгодно положение. В други случаи нарцисистът може дори да заплаши да включи бивш любим човек, само за да може партньорът да отстъпи и да се съгласи с условията му.

Още: Кога е време да освободите някого? Китайското правило от 10 стъпки е ключът към края на агонията

Триангулацията създава объркване, недоразумения и емоционална болка. Тя води до дисбаланс на силите и чувство за изключване или формиране на съюзи, което често води до травма. Както обяснява психотерапевтът Алена Шилиано , тази тактика е особено често срещана по време на раздяла, когато нарцисистът знае как да въвлече родителите на партньора, лъжейки или преувеличавайки, за да ги спечели на своя страна. Това поставя партньора в трудна позиция, принуден да се защитава не само пред нарцисиста, но и пред собственото си семейство.

3 въпроса, след които ще спреш да избираш мъже, които не избират теб

Важно е да се прави разлика между простото споделяне на проблеми с приятел и манипулативната триангулация. В първия случай човекът търси подкрепа или съвет. Във втория целта е власт и контрол, без оглед на чувствата на другите.

Нарцисистите използват триангулацията като стратегия, за да получат това, което искат: те убеждават третата страна, че са прави, представят партньора като виновен и по този начин подсилват собственото си его. Някои видове нарцисисти използват тази тактика, за да разсеят другите от истинското им поведение, да ги изолират, да прехвърлят вината и да поддържат контрол над връзката.

Още: Защо е важно да се научим да казваме "НЕ", без да се чувстваме виновини

Въпреки че в началото може да е трудно да се разпознае, триангулацията е форма на психологическо насилие. С течение на времето жертвата може да се чувства изолирана, тревожна, несигурна и да има ниско самочувствие. Ето защо е изключително важно да се установят ясни граници и да се настоява разговорите и проблемите да се решават директно, без намесата на другите. Ако триангулацията се повтаря и причинява тежък емоционален стрес, най-добре е да се потърси професионална помощ от терапевт с опит в работата с нарцистично поведение.

Още: Ако една двойка спре да се кара, любовта си отива

Междувременно, грижата за собственото ви благополучие е от първостепенно значение. Практикуването на дейности, които ви носят радост, практикуването на техники за управление на стреса и поддържането на здрава мрежа за подкрепа могат да помогнат за намаляване на щетите от тази токсична манипулация.