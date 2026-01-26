Защо януари съсипва дори най-силните връзки: 3 причини за бума на разделите и разводите

Всеки януари се усеща като ново начало, но с него винаги се завръщат познати модели. Дори партньорите от двойките, които са изглеждали силни през декември, могат да се разделят през януари. Американският психолог Марк Травърс пише за това в статията си за Forbes. Той казва, че има нещо, наречено „ефект на раздялата през януари“ – сезонен пик в разделите, който обикновено следва празниците.

Каква е причината за раздяла и развод през януари?

„Всъщност, самият януари не причинява раздяла. Той просто създава психологическите условия, в които отдавна отлаганите решения най-накрая изплуват на повърхността. Новата година предоставя възможност за съзнателни заключения за минали връзки“, обяснява психологът.

Той посочва и три причини, поради които много двойки достигат точката си на пречупване веднага след празниците и защо изследователите смятат, че този конкретен момент има психологическо значение.

Януари премахва емоционалното потискане от празниците. Празничният сезон, колкото и да го обичаме, никога не е емоционално неутрален. Очакванията за семейна хармония, благодарност, романтика и време, прекарано заедно, създават бреме. Изразяването на съмнения или недоволство през това време е рисковано – не само за двойката, но и за цялата емоционална „екосистема“ около тях.

Изследванията показват, че когато честността се възприема като нарушаваща баланса, хората са склонни да прибягват до „емоционално потискане“ – стратегия, която им позволява да поддържат социална функционалност в момента. С други думи, човек разбира, че нещо не е наред, но засега мълчи. В крайна сметка това кара много двойки да живеят в режим на емоционално „замръзване“. А с началото на новата година контекстът се променя и хората преминават от потискане към по-съзнателни начини за регулиране на емоциите.

Януари предизвиква самоанализ с фокус към бъдещето. Подсъзнателно и дори съзнателно възприемаме януари като времева забележителност – момент едновременно на край и начало. През цялата година двойките често живеят по инерция, без да анализират детайлите. Януари обаче затваря една глава и отваря нова, принуждавайки ни да оценяваме връзките не по време, а по това дали са подходящи за следващия етап от живота.

Януари е тест за взаимоотношенията след стреса от празниците. Рядко празниците минават, без да окажат натиск върху двойката. А способността на двойката да се справи с това претоварване разкрива много. Конфликтите са неизбежни, така че след продължително потискане те „експлодират“. Раздялата не се причинява от самите празници, а от начина, по който те разкриват реалното разпределение на натоварването, реакциите на натиск и взаимната подкрепа.

