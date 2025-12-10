"Властта вече сте я загубили": Най-важното от дебата по вота на недоверие

В четвъртък от 13:30 ч. Народното събрание ще гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Искането е внесено от "Продължаваме промяната - Демократична България", АПС и МЕЧ с аргумента за "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", както е записано в мотивите.

Управляващото мнозинство продължава да стои зад кабинета – в залата министри и депутати от ГЕРБ , БСП и "Има такъв народ" излязоха с изказвания в подкрепа на премиера Росен Желязков. От "ДПС-Ново начало"не взеха думата, но организираните от лидера им Делян Пеевски контрапротести показаха ясно, че "Новото начало" стои твърдо зад правителството.

В мотивите вносителите обвиняват кабинета в решения, довели до влошаване на икономическата среда; бездействия, които са задържали стотици милиони по Плана за възстановяване и устойчивост; и неправилно управление на публични средства, което натоварва работещите и бизнеса. Там се твърди, че "основен проблем на икономическата политика е, че тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции". Още: "Пеевски е политически паразит": Започнаха дебатите по вота на недоверие

Пеевски не присъстваше в пленарната зала, а опозиционни депутати поставиха на мястото му картонена фигура.

ПП-ДБ свикват протест тази вечер край парламента – в навечерието на гласуването. Кабинетът вече е преминал през пет последователни вота на недоверие, обхващащи теми от екологични политики до правосъдие и вътрешна сигурност.

Дебатите

Божидар Божанов от ДБ заяви, че протестната енергия няма да стихне с наближаването на празниците – напротив, ще расте, докато не бъде подадена оставка. Той определи властта като нелегитимна и настоя първата стъпка да бъде възстановяване на машинното гласуване и машинното преброяване на вота, след което да се възстанови "санитарният кордон" около Пеевски. "Вие властта вече сте я загубили", каза той. Още: "Или са свенливи, или бойкотират Борисов": Мирчев за ГЕРБ и подписите под оставката на Антон Славчев

От "Възраждане" обвиниха управляващите, че са "на пряко разпореждане на Делян Пеевски", а мнозинството – че е изпаднало в зависимост от неговите решения. Цончо Ганев, говорейки от името на партията, отклони темата към Украйна и Китай, твърдейки, че кабинетът под натиск от Брюксел се готви да гарантира държавни заеми за Украйна, а същевременно блокира китайските инвестиции и "унижава Пекин".

Финансовият министър Теменужка Петкова защити правителството, изтъквайки постигнатото – напредъка към еврозоната и възстановяването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите ѝ тези средства естествено увеличават дела на държавното разпределение в БВП. Тя призова "да се зарадваме на тези добри новини". За растящия дълг коментира, че в него "няма нищо, което да е излишно".

Между министъра и съпредседателя на ПП Асен Василев последва спор. Василев обвини кабинета, че "краде бъдещето на българския народ" и че е подвластен на Пеевски. Той заяви, че управляващите режат средства за образование и наука, докато увеличават заплатите в съдебната власт, и рискуват финансиране по ПВУ, защото отказват да попълнят състава на антикорупционната комисия. "Нямате свободната воля да работите за доброто на българските граждани и фирми", обърна се той към премиера.

Петкова му отвърна, че "манипулира общественото мнение" и настоя, че основните проекти по ПВУ са в сферата на културата, образованието и спорта. Тя допълни, че исканията на младите медици вече са удовлетворени – в бюджета има отделен ред с 30 млн. евро "единствено и само за тях". "Вие искате да протестирате за това, че сме намерили решение. Не можем да ви угодим", каза тя към Василев. Още: Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки (ВИДЕО)

"Има такава наглост"

Напрежение възникна и между Василев и депутата от ИТН Павела Митова, станала известна с приемането на закон за 27 секунди на енергийна комисия. Този път тя заяви, че икономиката е в отлично състояние – България била пета по растеж в ЕС, водела по ръст на заплатите, безработицата била ниска, а държавният дълг – "направо космически успех" за европейските стандарти. Тя обвини опозицията, че изкуствено нагнетява криза.

"Има такава наглост – да проведе комисия за 29 секунди и да получите часовник за 29 хиляди евро, след което да обяснявате на тази трибуна, че всичко е наред", реагира Василев и я покани да повтори тезите си "на диванчето при прасето тази вечер" – намек за протеста. Още: Няма власт, която да издържи на тези протести: Мнение на журналисти

Митова не се смути: "Подценявате ме – не са 29 секунди, а 27 секунди... Ще дойда на някакъв диван пред някакво прасе, което ви оприличава, единствено за да кажа на българските граждани, че вие никога, ама никога повече няма да бъдете финансов министър. Набийте си го в главата, седнете си на дивана и чакайте", отвърна тя.