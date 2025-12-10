Войната в Украйна:

Звездата на хитов сериал със Зеленски загина на фронта в Курска област (СНИМКИ)

10 декември 2025, 13:39 часа 293 прочитания 0 коментара
Украинският актьор и спортист Иван Кононенко, известен включително от сериала "Слуга на народа", загина на територията на Курска област в Русия. Това съобщи Държавната агенция по въпросите на киното, позовавайки се на неговите роднини.

Кононенко е изчезнал на 25 ноември 2024 г. в района на Нижни Клин и дълго време е бил считан за безследно изчезнал. Той е отишъл на фронта като доброволец през пролетта на 2022 г., а през 2023 г. е получил тежко раняване.

След продължителна рехабилитация, той известно време е работил в ТЦК и СП (териториални центрове за комплектуване и социална подкрепа), но щом се е възстановил, отново е решил да се върне на фронтовата линия, въпреки здравословните си проблеми.

Иван е бил не само актьор, но и професионален спортист. Той е влизал в отбора на стронгмена Васил Вирастюк и многократно е печелил състезания, включително Ukraine Open 2006 и Olimp Strongman.

В киното той е играл във филмите "Адска хоругва, или Казашка Коледа" и "Лудешка сватба", както и в популярните сериали "Крепостна", "Първите лястовици", "Киев денем и нощем" и "Слуга на народа".

На 9 декември, в Киев се състоя прощаването с Кононенко – колеги, приятели и почитатели дойдоха да отдадат почит на актьора, който загина, защитавайки родината си от агресора.

Ивелин Стоянов
