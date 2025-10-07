Защо ТРЯБВА да изсипвате утайка от кафе в тоалетната: Трик, който работи

Защо утайката от кафе е толкова ефективна в борбата с миризмите в банята?

Утайката от кафе ще бъде изключително ефективно средство срещу проблем, който много често се среща в банята на апартамент или къща: а именно неприятна миризма. Тоалетната може да мирише по различни причини, дори доста неочаквани. Например, ако по стените ѝ се натрупа препарат. Има и други причини за неприятна миризма - запушени тръби; поява на варовик; влага на дъното.

Защо утайката от кафе е толкова ефективна в борбата с миризмите в банята?

Факт е, че тя съдържа азот, който по естествен път обезмаслява и дезодорира повърхностите. Освен това, кафето помага в борбата с друг често срещан проблем - мухъла в тръбите.

Какво да направите: загрейте 3-4 литра вода; изсипете 4 супени лъжици утайка от кафе на дъното на дълбок съд; добавете вряща вода и след това охладете този разтвор до 30-40 градуса; изсипете сместа в тоалетната и я оставете за няколко часа, или по-добре, за една нощ; след това, пуснете водата.

4 начина да използвате утайка от кафе, за да отблъснете градинските вредители

Необходимо е да се отбележи обаче, че този метод не трябва да се използва прекалено често. Прекомерната му употреба може да запуши тръбите, което ще попречи на водата да се оттича правилно.

Още за употребата на утайка от кафе в домакинството

Утайката от кафе намира куп други приложения в домакинството.

Използваното смляно кафе е отлична основа за домашен скраб. То е полезно за кожата и има антицелулитен ефект. Проста рецепта за скраб с кафе: 2-3 супени лъжици мед или зехтин; 1 супена лъжица едро смляно кафе. Смесете съставките добре. Нанесете върху кожата и масажирайте нежно в продължение на 5-7 минути. Изплакнете с топла вода, подсушете с кърпа и след това нанесете овлажнител.

Преди да използвате скраба, намокрете кожата си с топла вода – ефектът ще бъде много по-добър. Най-добре е да правите тази процедура не повече от 1-2 пъти седмично.

Утайката може да се използва и като тор за растения - подходящ както за стайни растения, така и като компостен тор. Утайката от кафе (предварително смесена с листа или окосена трева) е особено добра за стайни растения, които виреят в киселинна среда, като рози, хортензии, камелии и други. Утайката от кафе помага за обогатяване на почвата с азот, магнезий и калий (тези хранителни вещества насърчават здравословния растеж на растенията).

Само така е правилно да използвате утайката от кафе в градината

Сухата утайка от кафе е чудесна за добавяне към почвата, компоста или водата за напояване. Това насърчава бързото и ефективно образуване на хумус. Важно е да се уверите, че утайката от кафе не съдържа добавки като захар или сиропи.

Сухата утайка от кафе е отлична за абсорбиране на миризми. Поставете я в контейнер и го сложете в помещение или шкаф с неприятен аромат. За по-силен ефект я смесете със сода бикарбонат в съотношение 1:1. Само не забравяйте да я сменяте на всеки 2-3 седмици.

Използваната утайка от кафе е ефикасна за почистване на съдове и някои повърхности от упорити петна. Не се препоръчва обаче за почистване на повърхности, които лесно се надраскат (включително бели и светли повърхности). Загорели тигани, тави за печене, котлони и мивки са най-подходящи за почистване с тази смес.

Утайка от кафе: Какво задължително трябва да наторите с нея през юли