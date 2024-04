Змия задушава мъж в ефир, събеседниците му се смеят (ВИДЕО)

Случката е от края на месец март. Тогава в телевизионното студио Роув МакМанъс и Джорджи Туни се съгласяват да водят със змии около вратовете си, за да представят ново риалити шоу за оцеляване. Третият им колега - Майкъл Хинг, им помага с воденето и единствен е без животински "багаж".

В началото всичко е нормално, но в един момент Роув МакМанъс усеща, че неговата змия е започнала да затяга хватката около врата му. Видно от клипа, змията дори обхваща и едната ръка на "жертвата си", за да го обездвижи.

В крайна сметка всичко приключва благополучно, но много зрители пишат, че са почувствали истинска паника, гледайки предаването и че преживяването им не е било никак положително.

Australian television presenter Rove McManus was caught up in a terrifying moment live on-air after a snake wrapped himself around his neck and left him unable to breathe... https://t.co/6WHYWH9PjQ pic.twitter.com/ZGuCh7HhV7