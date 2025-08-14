Защо никога не трябва да завъртате волана докрай

Съвременните автомобили често са оборудвани с хидравлично сервоуправление, което значително улеснява шофирането. В същото време воланът остава чувствителен, а завоите се правят с минимални усилия. И тази система изисква внимателно боравене.

Една от често срещаните грешки е задържането на волана в крайно положение след завъртането му докрай. Това се случва особено често по време на маневри за паркиране, когато водачът се опитва бързо да се обърне и продължава да натиска волана, дори след като достигне ограничителя.

Защо това е опасно? С всяко завъртане помпата на сервоуправлението създава налягане, принуждавайки течността да движи буталото, което от своя страна движи рейката. Но ако водачът вече е завъртял волана до краен предел и продължава да го държи в това положение, налягането във веригата на сервоуправлението се увеличава рязко. Това води до прекомерно натоварване на помпата и други компоненти на системата, което в крайна сметка ускорява износването им и може да причини сериозни повреди.

Ако воланът е завъртян до краен предел и водачът продължава да го натиска, сякаш се опитва да го завърти допълнително, системата за сервоуправление не спира. Хидравличната течност все още се подава под налягане, въпреки че механичната способност за завъртане вече е изчерпана. Това създава излишно вътрешно налягане във веригата и слабите места страдат първо - стари маркучи, връзки и фитинги, износени от времето.

Дори ако системата има байпасен клапан, това не винаги спасява. Ако маркучът е загубил еластичност или крепежните елементи са се разхлабили, налягането може буквално да „разкъса“ слабото звено - в резултат на това можете да получите разхерметизация и внезапна повреда на усилвателя.

Какво да направите, ако воланът откаже в движение

За да избегнете проблеми, не фиксирайте волана в крайно положение за повече от няколко секунди. При нов автомобил това може да мине без последствия, но при употребяван - само едно такова натоварване може да „довърши“ уморената част.

Особено важно е да запомните това, ако сте спрели, но не сте изключили двигателя: не оставяйте колелата завъртени настрани. Или изключете двигателя, или върнете волана в право положение - това ще облекчи налягането в системата и ще удължи живота на сервоусилвателя на волана.