Кога въртящият момент на двигателя става по-важен от мощността

Когато избират автомобил, повечето купувачи първо обръщат внимание на мощността на двигателя. Това не е изненадващо - динамиката на ускорението, размерът на транспортния данък и размерът на застрахователната премия зависят пряко от броя на „конете“. Но има параметър, който мнозина пренебрегват – това е въртящият момент, който за някои шофьори е много по-важен от мощността.

Кой е най-важният параметър при избор на автомобил

Въртящият момент може да се опише като силата, с която двигателят върти коляновия вал. Този показател се измерва в нютонметри и стойността му до голяма степен се определя от вида гориво. При класическите бензинови и дизелови агрегати пиковият въртящ момент се получава само при определени скорости, които производителят обикновено отчита в техническите данни. Електродвигателите работят по различен начин - те осигуряват максимална тяга в момента, в който натиснете педала на газта, и я поддържат в широк диапазон от обороти.

В това отношение дизеловите двигатели традиционно превъзхождат бензиновите. Причината се крие в характеристиките на работа. Високата степен на компресия запалва горивото без свещи и позволява създаването на значително налягане в цилиндрите. Бавното и равномерно изгаряне на сместа увеличава тягата, а удълженият ход на буталото допълнително увеличава въртящия момент, което прави дизеловите двигатели шампиони по въртящ момент.

Мощността и въртящият момент винаги вървят ръка за ръка, но в реална ежедневна употреба вторият параметър често носи повече полза. Конските сили обикновено се считат за основен показател за „мощността“ на автомобила, но високият въртящ момент прави шофирането по-плавно, намалява необходимостта от често превключване на предавките и дори помага за пестене на гориво.

В градски условия двигателят рядко работи на скоростите, при които се проявява максималната му мощност. За бензиновите двигатели това е приблизително 5500 об/мин и повечето шофьори просто не форсират двигателя до такива стойности. Въпреки това, пиковият въртящ момент на много автомобили вече е в рамките на 2000-3500 об/мин - тоест в зоната, където двигателят прекарва лъвския пай от времето в движение по улиците в нормален режим.

Силата, с която двигателят „дърпа“ колата напред, се определя от въртящия момент. Колкото по-висок е той, толкова по-лесно е за движение на колата, особено ако е натоварена с пътници и багаж. В реални условия този параметър често е по-важен от показателите за ускорение до 100 км/ч или максималната скорост, посочена в паспортните данни на автомобила.