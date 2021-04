Вероятно знаете, че на английски език часовете преди обяд се обозначават с AM, а тези след обяд - с PM.

Ако обаче си мислите, че първото значи "after midnight" (след полунощ), a второто - "past midday" (след обед), сте в заблуда, обяснява влогърът Ник от All Our Questions. В САЩ и Канада общоприетият стандарт е дванадесетчасовият, затова и там най-масово се използват съкращенията AM и PM.Тъй като живеем в глобален свят, те отдавна са добили популярност на повечето места. Каква е истината и какво точно означават AM и PM разберете в Expert.bg.