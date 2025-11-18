ЖП стачка в Гърция: Влаковете спряха

Национална стачка парализира жп транспорта в Гърция. Машинистите в страната стачкуват заради искания за по-добри условия на труд и сигурност на железопътния транспорт.

След като не успя да се споразумее с министерството на транспорта, синдикатът на работещите в железниците обяви 24-часова стачка. Не се движат както пътническите, така и товарните влакове.

Безразличие към протестиращите

От синдикатите са категорични, че ръководството на компанията проявява безразличие и не взема мерки по отстраняване на проблемите.

Машинистите са на мнение, че проблемите в сектора са много. На първо място, по думите им в някои локомотивни депа условията на труд са опасни. Също така не се поддържа инфраструктурата на железниците и липсват ключови специалисти. Проблем е и това, че жп служителите са принуждавани да работят на дълги смени, за да покрият липсата на достатъчно хора.

Синдикатите са на мнение, че при тази схема на работа има риск за живота както на служителите, така и на пътниците. Те отправиха официално обръщение към транспортното министерство да извърши контрол и да санкционира железопътната компания, предаде БНР.

Стачката продължава до утре сутрин. Пред офисите на компанията също са предвидени организирани протести.

