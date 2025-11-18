Спорт:

Търси се треньор на Лудогорец: Работил в САЩ и известен турски специалист са фаворити за поста

18 ноември 2025, 10:52 часа 225 прочитания 0 коментара

Ръководството на Лудогорец продължава търсеното на нов старши треньор. Според колегите от "Тема Спорт" спортният директор на клуба Георги Караманджуков е изпитал сериозни затрудения в изпълнението на задачата. Все пак има фаворит за поста. "Блиц" твърди, че неговото име е Рони Дейла, който наскоро е напуснал Атланта Юнайтед. "Тема Спорт" информира и за друг специалист, с когото са водени преговори - 62-годишния турски наставник Абдулах Авджъ.

Рони Дейла и Абдулах Авджъ са спрягани за Лудогорец

С Дейла текат разговори в последните 5 дни, като развитие се очаква днес или утре. Той е с изключително богата визитка, в която влизат титли на Норвегия (със Стрьомгодсет) и две на Шотландия (със Селтик). Според "Тема Спорт" обаче Рони Дейла е поискал по-високи лични условия, а по-скоро друг норвежец е близо до поста, като името му се пази в тайна.

Медията пише също, че в полезрението на "орлите" е и Абдулах Авджъ. През 2022-ра той извежда Трабзонспор до шампионската титла. В момента е без отбор. За последно е бил начело пак на "черноморската буря" от октомври 2023 до края на август 2024-та. Преди това е водил още Бешикташ (2019/2020) и Истанбул Б (2014/2019). От 2011 до 2013 година Авджъ е начело и на националния отбор на Турция. Работил е в академията и на Галатасарай. 

Сериозна опция е бил и сърбинът Велко Паунович, който обаче е избрал предложението да поеме националния отбор на родината си. Друг сърбин също е в обсега на Лудогорец – селекционерът на Гърция Иван Иванович, който е пред раздяла с местната федерация, като се водят преговори за прекратяване на договора му. Спрегнато бе името и на наставника на Цървена звезда Владан Милоевич.

Джем Юмеров
