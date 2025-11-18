Жената до новия шеф на НАП блесна със свръхизгодна имотна сделка, самият той - с акции

Офис на два етажа с площ 120 квадратни метра - ново строителство - в кв. "Драгалевци"/"Кръстова вада" в София на цена само 170 000 лева. Тази изгодна сделка е сключила през март 2025 г. жената до новия директор на НАП Христо Марков - Радостина Петрова, показва справка в Имотния регистър, показана първо от разследващата медия BIRD.bg. Освен това към имота има и мазе с площ 33 кв. м. Така излиза, че цената на квадрат е около 725 евро. Имотът е на ул. "Къпинка" 16В. Продавач е фирма "Ина Вю" ООД.

Марков, който доскоро бе зам.-изпълнителен директор на НАП, беше назначен от управляващите за ръководител на приходната агенция на 17 ноември, след като Румен Спецов пое функцията на особен търговски управител на "Лукойл" България.

Имотната партида на Радостина Петрова, публикувана от BIRD, показва и други изгодни покупки от миналото. През 2019 г. нейната фирма "Джой Инвест" ЕООД се сдобива с апартамент с площ 50 кв.м и гараж 20 кв.м на бул. "Черни връх", до мол "Парадайс", за 426 евро на кв.м.

Какви имоти и сметки декларира новият шеф на НАП?

Самият Христо Марков не е декларирал имоти в имуществената си декларация, подадена през 2025 г. пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК), но пък е отчел няколко в документа, подаден през май 2024 г., показва наша справка. Още през 2007 г. той си е купил апартамент с площ 106 кв. м в София за 45 200 лева. През 2016 г. е добавил парцел в село Цегриловци, община Трън, с площ 1230 кв. м за 3700 лева.

Двамата с Радостина Петрова имат 4 ливади - две в Бяла (Варна) и по една във Вършец, община Берковица, и село Големо Бучино, община Перник. Общата сума, която са дали, е 12 000 лева, като придобиванията са в периода 2002-2007 г.

По-интересни са сметките на Марков и Петрова. В декларацията си за цялата 2024 г., публикувана това лято, новият шеф на НАП е декларирал 10 000 лева налични парични средства с произход заплата, а жена му - двойно повече. В банкови сметки (една в лева и една в евро) Марков държи общо 170 550 лева - пак с произход заплата. Радостина Петрова има три сметки - в левове, евро и щатски долари, като общата левова равностойност на сумите е над 120 000 лева.

От трудови възнаграждения Марков е декларирал за 2024 г. общо 80 676 лв. бруто, което прави по около 6700 лв. на месец. Петрова е посочила, че има 18 000 лв. от заплата през годината, но и 167 000 лева дивидент.

Любопитни са и инвестициите на новия директор на НАП, посочени в имуществената му декларация, публикувана миналата година. Прави впечатление, че той държи акции във фирмите "Градус" АД, "Химимпорт" АД и Българо-американска кредитна банка (БАКБ), в която най-голям акционер е Цветелина Бориславова.

Припомняме, че "Градус" попадна под светлините на прожекторите през 2021 г., когато в тогавашния парламент земеделецът Светослав Илчовски обвини съсобственика на производителя на пилешко Иван Ангелов в корупция и кухи обороти, с които е повишил изкуствено цената на акциите на дружеството преди излизането му на борсата. Одит на Комисията за финансов надзор (КФН) и Националната агенция за приходите (НАП) обаче не откри никакви нарушения.

Опит да се спре свободният достъп до Имотния регистър

Правосъдното министерство е инициирало нова реформа по отношение на сделките с недвижими имоти, която може кардинално да засегне достъпа до обществена информация, научи Actualno.com. Става въпрос за инициирана от ведомството реформа в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. Според мотивите на вносителите се предвижда, че всякакъв вид преписи от вписани актове ще могат да бъдат издавани само на лица, които имат пряко касателство с конкретната сделка или имотен въпрос: Не всеки ще може да научава всичко за сделките с имоти в България: Защо?

Още с представянето на идеята по-рано през годината адвокати, журналисти и активисти скочиха срещу предлаганите промени, защото според тях така ще се възпрепятстват проверки за корупция при имотни сделки: "Против" мафията или "за" нея? Адвокати скочиха срещу спорни промени в Имотния регистър.