Повечето хора ядат чесън неправилно: Ето как е правилно

Защо трябва да изчакате с консумацията на чесъна след нарязването или счукването му?

Чесънът е колкото обичан, толкова и недолюбван. Въпреки ползите, които има за здравето, много хора не го консумират заради спефичния му вкус и най-вече заради аромата, който остава дълго след консумацията му. Но голяма част от почитателите на този пикантен зеленчук не успяват да извлекат максимална полза от него, защото го консумират неправилно. Ето как е правилно да се консумира чесън.

Как е правилно да се консумира чесън?

Преди да се добави към ястия или да се консумира, чесънът трябва да се счука и да се остави за 10 минути. През това време се освобождава алицин, активно вещество, което подобрява функцията на сърдечно-съдовата система и укрепва имунната система.

Смилането или счукването на чесън преди консумация активира образуването на важно съединение, алицин. Това вещество се образува в резултат на химическа реакция, която протича, когато клетките на чесъна са увредени. Ензимът алиназа, който се намира вътре в клетките, реагира с друг компонент, алиин, за да образува алицин.

Ако зимният чесън вече е поникнал, направете това, за да спасите реколтата

Именно алицинът придава на чесъна характерния му вкус и мирис, а също така е отговорен за повечето му полезни свойства, антибактериални, антивирусни, антипаразитни ефекти и подкрепа на сърдечно-съдовата система.

Защо трябва да изчакате с консумацията на чесъна след нарязването или счукването му?

Когато смачкате или нарежете чесън, се задейства химичният процес, който произвежда алицин. Ако подложите накълцания или счукания чесън на топлинна обработка веднага, този процес спира и голяма част от ценното вещество просто се губи.

Какво НЕ ТРЯБВА да се засажда след чесън - дори опитните градинари правят тези грешки

Изчакайте поне 10 минути след нарязване, за да се образува максимално количество алицин, преди да добавите чесън към ястия или да го консумирате суров. По този начин, едно просто действие като нарязване или счукване на чесъна, последвано от кратка пауза, ви гарантира, че ще получите максимални ползи от консумацията на този зеленчук.

Какво още трябва да знаете за чесъна? Ако купувате голямо количество чесън, прехвърлете го в мрежеста торбичка и я окачете на хладно и сухо място в мазето или в гаража си. Замразяването на чесъна не се препоръчва; това ще развали текстурата и вкуса му. Понякога чесънът започва да пониква, когато е изложен на топлина на закрито. Не се притеснявайте: кълновете са безвредни и могат лесно да се отстранят с нож, след което може да консумирате скилидките.

Прочетете също: Как да изберем правилното време за засаждане на зимен чесън