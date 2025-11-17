Може ли да се пие алкохол по време на Коледните пости?

На 15 ноември започнаха Коледните пости. Това е период, в който всеки християнин трябва да преосмисли навиците си. Постът включва не само ограничени от храна от животински произход, но и забрана за лоши мисли, постъпки и думи.

Разрешен ли е алкохолът по време на Коледните пости?

Коледният пост не е само въздържание от определени храни, а преди всичко път на духовно усъвършенстване. Основната му цел е да научи човек на умереност, сдържаност и благодарност. Алкохолът, дори в умерени количества, може да повлияе на яснотата на ума и вътрешното състояние, затова Църквата призовава вярващите да се въздържат от всичко, което пречи на съсредоточаването върху молитвата и духовния живот.

Коледни пости 2025: Какво трябва да се яде по дни

Въпреки че алкохолът не е строго забранен, ежедневната и прекомерната му консумация по време на пост не се препоръчва. Прекаляването под каквато и да е форма - храна, напитки или забавления противоречи на духа на поста.

По това време е необходимо да се ограничите до храни като месо, яйца, мляко, сирене, масло. В понеделник, сряда и петък консумацията на риба и вино също е забранена. През останалите дни може да се употребява вино. Според църковните канони виното и по-специално червеното вино е единственият позволен за консумация алкохол по време на постите.

16 ноември: Какъв църковен празник е и какво задължително се прави във втория ден от Коледните пости

Червеното вино се приема за символ на Христовата кръв. Но въпреки това не трябва да се прекалява с него. Консумацията му е разрешена предимно с почивните дни и на големи празници по време на поста. Такъв празник е Никулден, който винаги се пада на 6 декември и е по време на Коледните пости. Но дори и тогава червено вино се консумира в минимални количества и по никакъв повод не трябва да се прекалява с алкохола.

През последната седмица постът се засилва и през тези дни, дори в събота и неделя, не може да се яде риба. В навечерието на Коледа може да се яде само след като първата звезда се появи на небето.

Като цяло Църквата осъжда злоупотребата с алкохол не само по време на пост - алкохолът замъглява съзнанието и под негово въздействие е лесно да се извърши грях.

