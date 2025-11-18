Турците Lalalar отново в България с два клубни концерта през декември

Истанбулската група Lalalar, едно от най-ярките явления в съвременната анатолийска електронна сцена, се завръща у нас с два последователни клубни концерта: на 4 декември в Club DOM (София) и на 5 декември в Bee Bop Café (Пловдив), съобщават от Station Street. Известни със своя суров, индустриален и фолклорно вдъхновен звук, Lalalar стъпват на българска земя малко след премиерата на двата си нови сингъла — "Hapisteler Ama Yeniliğe Doğru" и "Tabancamın Sapını", които бележат нова, концептуално наситена фаза в творческия им път.

Музика на ръба на традицията, електрониката и политическия пулс на Истанбул

Новото творчество на Lalalar разкрива по-тъмен и експериментален артистичен подход. В "Hapisteler Ama Yeniliğe Doğru" групата вплита 750-годишните стихове на Руми в контекста на съвременните социални напрежения. "Tabancamın Sapını" от своя страна трансформира черноморски фолклор в "Horon Rave" — енергична смес от неравноделни ритми и индустриален електронен звук.

"Живеем в град, който непрекъснато се разпада и се съгражда отново. Това напрежение неизбежно се влива в музиката ни", казва Али Шимшек в интервю за "Rolling Stone Türkiye" — цитат, който ярко описва творческата мотивация на групата през 2025 г.

Две различни зали – две различни изживявания

Двата концерта в България ще предложат два контрастни лайв формата:

● София / Club DOM – 04.12 Очаква се интензивен, високоволтов сет с акцент върху по-тежките електронни елементи и новите композиции на групата.

● Пловдив / Bee Bop Café – 05.12 По-интимно, хипнотично и експериментално изживяване, в което Lalalar ще разгърнат импровизационната си страна.

И двете дати са част от разширената програма около Station Street Festival: Station Street Sessions. Билетите са в ограничени количества. И за двата концерта билетите са налични чрез epaygo.bg, като организаторите съобщават, че интересът е висок и местата са на привършване.

Припомняме, че Lalalar не идват за първи път в България - последната им изява на родна земя бе в началото на 2024 г., когато отново изнесоха концерти в София и Пловдив.

За Lalalar

Фотограф: Steve Gullick

Формирана в Истанбул, Lalalar бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в европейската алтернативна сцена. Звукът на групата съчетава индустриална електроника, анатолийски мотиви, пост-пънк естетика и силен политически заряд. Техните живи изпълнения са описани от The Quietus като "протест, превърнат в нощен ритуал". След участия в редица европейски фестивали и турнета, Lalalar се утвърждават като група, която не следва тенденциите, а оформя нови музикални посоки.

Station Street Festival е културен проект, който представя съвременна европейска музика, артистични проекти и международни гости в рамките на градски пространства и клубни локации.