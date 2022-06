Знаете ли кой е най-големият самолет в света? (ВИДЕО)

Ето част от техническите му характеристики:

Дължина - 84 м

Размах на крилете - 88,4 м

Площ на крилете - 905 кв.м

Височина - 18,1 м

Тегло (празен) -175 т

Тегло (пълен) - 640 т

Максимално количество гориво - 280 т

Товароспособност - 275 т

Максимална скорост - 850 км/ч

Далечина на полета без допълнителни резервоари - 4000 км

Далечина на полета с допълнителни резервоари - 15400 км.

Само за един час самолетът харчи 15,9 т гориво. Колесниците му са 32 и поемат теглото на огромния мастодонт. Подменят се напълно на 90 кацания, а само едната гума струва над 1000 долара. Когато е натоварен, Ан 225 може да излита от писти с минимална дължина 3,5 км и да каца на 3,3-километрови отсечки.

На 22 март 1989 г. само с един полет Ан 225 поставя 109 световни рекорда. Ето някои от тях:

През 2004 г. Ан 225 е регистриран в книгата на Световните рекорди на Гинес с 240 рекорда.

Историята

Историята на Ан 225 започва още през Студената война, когато СССР и САЩ са в космическа надпревара. Към края на 70-те години възниква необходимост от средство, с което да се транспортират тежки и обемни товари от производствените фабрики до космодрума Байконур - легендарната космическа площадка в Казахстан.



Товарът, който трябва да се транспортира, е совалката “Буран” - съветският отговор на совалката на НАСА. По това време няма самолет, който може да я превози. Именно Авиационният научно-технически комплекс “Антонов” в Киев получава задача да проектира товарен самолет с тази специална мисия.

Така се появява най-могъщият и най-големият самолет, който някога е влизал в експлоатация. На 21 декември 1988 г. “Мрия” (от украински “мечта”) успешно транспортира кораба “Буран” до Байконур. Самолетът излита с 90-тонната совалка “Буран” пред световна публика на авиошоуто в Бурже, Франция.



След разпада на СССР космическата програма е преустановена лично от президента Борис Елцин. Самолетът е спрян от експлоатация през 1994 г. и е паркиран на изпитателен полигон в град Гостомел, където остава 7 години.

От 2001 г. започва да се използва като търговско-транспортен самолет. Популярността му е огромна заради способността му да се приземява на трудни терени. Особено атрактивен е при приземяване в районите на Сибир, където каца върху леда и в Африка, където се приземява върху тревните площи.

През 2010 г. самолетът пренася 110 т оборудване и припаси до Доминиканската република в подкрепа на хуманитарната операция в съседно Хаити след опустошителното земетресение. По време на пандемията от КОВИД-19 самолетът е бил използван за превозване на медицински консумативи в засегнати региони.

Краят

За съжаление най-големият самолет в света Ан 225 беше унищожен по време на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

По данни от CNN огромният самолет е бил паркиран на летище близо до Киев, когато е бил атакуван от руснаците. “Русия може да е унищожила нашата “Мрия”. Но те никога няма да могат да унищожат нашата мечта за силна, свободна и демократична европейска държава", написа в Twitter украинският външен министър Дмитро Кулеба.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8