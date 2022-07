Знаете ли кой е най-гледаният клип в YouTube?

5-то място: "See You Again", Wiz Khalifa и Charlie Puth.

Това видео беше най-гледаното в YouTube през юли-август 2017 г. Точно то измести известния Gangnam Style от върха. Песента е смесица от хип-хоп и поп-рап балада. Сингълът стана най-продаван в света през 2015 г. Популярността на клипа произтече от обстоятелтството, че той е част от саунд-трака на филма „Бързи и яростни 7" и е заснет в памет на Пол Уокър. Видеото показва както самите певци, така и откъси на интересни моменти с участието на един от главните герои в сериала. "БСП 2" е най-гледан у нас 4-то място: "Shape of You", Ед Шийран. 2017-та беше знакова за Ед Шийран – неговите песни звучаха отвсякъде. А самият певец дори играе епизодична роля в „Игра на тронове". Песента му „Shape of You" през януари 2017 г. успя да оглави класациите в 44 държави. Трябваха само 97 дни, докато видео-клипът да преодолее 1 милиард гледания в YouTube. Самият клип представя доста последователна история - герой-боксьор в лицето на самия певец се влюбва в ефектна спортистка. Но младежът е твърде несериозен и затова момичето се опитва да го издигне до своето ниво. Самата песен е много по-проста – в нея се пее за любовта и за желанието на младежа да бъде близо до любимата си. 3-то място: "Johny Johny Yes Papa", LooLoo Kids. Ярката и простичка песен от канала LooLoo Kids се хареса на младите зрители в YouTube. Сюжетът на краткия анимационен клип е много прост – бебчо се опитва да стигне до бучките захар, но баща му го разкрива. Интересното е, че самото стихотворение има дълга история. Написано е в Кения или Индия преди около 60 години. Песента стана интернет-мем в 2018 г., като набра популярност в Twitter. Малкият Джони и неговият баща започнаха да се пеят в различни жанрове, а самият клип се преработваше и пародираше в разни варианти. "Мадагаскар 3" отново е най-гледан 2-ро място: "Despacito", Luis Fonsi и Daddy Yankee. Клипът показа как YouTube се разраства – в един момент никой не вярваше, че може в някакво близко бъдеще да бъде счупен рекордът на Gangnam Style. А самият You Tube успя да стане наистина глобален, защото най-гледаното видео в него е песен на испански. Изпълнява я Луис Фонси от Пуерто Рико, а рапърът Papa Yankee пее заедно с него. Самият клип показва как двамата пеят в един от градовете на Пуерто Рико, даже в местен бар. Despacito оглави класациите в 47 държави. Дори Джъстин Бийбър пусна собствен ремикс на този хит, осеян с английски думи, но не успя да постигне успеха на оригинала. А Despacito е първият видео-клип в YouTube, надминал летвите от 3, 4, 5 и 6 милиарда гледания. Изглежда, че лидерството на този клип по броя на гледания в YouTube ще е доста дълготрайно. 1-во място: "Baby Shark Dance", Pinkfong Kids' Songs&Stories. Това е детска песенчица, в която децата пеят за акули, които ловят риба. Фонът е простичка анимация на подводния свят. Основа на композицията е известна детска песен, в която всеки член на семейството на акулите е представян с различни движения на ръцете. Този клип е създаден от образователната южнокорейска компания Pinkfong. Видеото стана вирусно в страните от Югоизточна Азия и породи множество онлайн-пародирания. Успехът на видеото предизвика голямо внимание към него – откриха се мотиви на „сексизъм“ (каквото и да означава това), препратки към „Челюсти", дори се появиха съдебни дела за плагиатство.

