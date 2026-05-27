Пуснаха обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград

20-годишният Александър Георгиев, който бе задържан и обвинен за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от 5-ия етаж и загина на 24 май в Благоевград, бе освободен от ареста. 17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.

ОЩЕ: Поръчали ЛСД през Telegram: Полицията с разкрития за фаталния случай в Благоевград

В събраните по делото доказателства нямало такива, които да установяват насилие от страна на Александър спрямо 16-годишното момиче и другия младеж, в чийто дом е бил наркокупонът на 23 май, съобщи bTV.

20-годишният студент беше задържан за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двамата тийнейджъри, в неадекватно състояние.

Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици, които са си купили месец по-рано по интернет.