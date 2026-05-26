Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 27 май, от Дамян Дамянов

26 май 2026, 17:21 часа 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Стихотворение на деня, 27 май, от Дамян Дамянов

Съдържание:

"Ревност"

 

Прости, до днес не те обичах

тъй както заслужаваш ти.

Съвсем ми беше безразлично

дали съм ти любим, прости.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Дори не те и забелязвах,

че съществуваш покрай мен.

Не те ревнувах, нито пазих.

Живеех с тебе ден за ден.

И честичко сам в други влюбен,

не страдах от страха нелеп,

че може и да те загубя

и да се влюбя. Тъкмо в теб!

До днес. Но днес, незнайно как тъй

един случаен джентълмен

ти хвърли погледче за кратко

и ти направи комплимент.

Дали на мен тъй ми се стори

или пък тъй си бе, не знам,

но пръв път друг ми заговори,

че имам хубава жена

Че е харесвана, че грее

с особен чар, очи и глас,

че другите съзират в нея

туй, що недосъзирах аз.

И го съзрях. В един миг. С хубост

невиждана те аз видях.

- Нима, нима ще те загубя? -

си виках сам във адски страх.

Нима?! Но нещо по-нелеко

удари мисълта ми с чук:

какъв скъперник е човекът -

цени безценното до него

едва щом му посегне друг.

Дамян Дамянов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Поезия стихотворение Дамян Дамянов
Гергана Николова
Гергана Николова Редактор
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес