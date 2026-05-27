Пълнолунието на 31 май 2026 носи късмет на 3 зодии

За тези три зодии, пълнолунието на 31 май носи вълна от щастие. Дългоочакваните желания сега се движат към изпълнение, а животът отваря врати, които не бива да се пропускат.

Пълнолуние на 31.05.2026 г. ще бъде един от най-специалните лунни моменти в годината. Това е Синя Луна в Стрелец, тоест второто пълнолуние през същия календарен месец. Пикът на тази лунна фаза настъпва в 10:45 ч. сутринта, а фактът, че е микролуна, пълнолуние, което се случва близо до най-отдалечената точка на Луната от Земята, носи допълнителен интерес.

Астрологически, тази лунна седмица активира оста Близнаци-Стрелец. Слънцето в Близнаци набляга на комуникацията, информацията, ежедневните решения и начина, по който мислим, докато Луната в Стрелец насочва вниманието към истината, смисъла, свободата и по-широката картина на живота. Дните около 31 май следователно повдигат важни въпроси за посоката, в която се движим, вярванията, които ни водят, и решенията, които са готови за окончателно разрешаване.

Опозицията на Луната с Уран носи внезапни новини, промени в плановете, внезапни прозрения и необходимостта да скъсаме с това, което ни ограничава. В същото време, хармоничните аспекти към Сатурн и Нептун в Овен съчетават вдъхновението с отговорността и желанието за ново начало с конкретни стъпки. Секстилът с Плутон във Водолей придава на тази енергия по-дълбок, трансформационен тон и насърчава по-ясното разбиране на промените, които се случват вътрешно от известно време.

Марс в Телец допълнително подчертава важността на стабилните, обмислени движения. Промените не е нужно да са внезапни, за да бъдат силни. Най-важните промени сега се случват там, където има желание да се постави нещо на по-твърда основа, без забавяне и без връщане към стари модели.

Въпреки че пълнолунието в Стрелец ще докосне всички знаци, три знака от зодиака ще получат най-благоприятна енергия. Те навлизат в период на по-ясни решения, по-добри възможности и вътрешно облекчение.

Овен

Овните навлизат в силна вълна на подкрепа. Луната в Стрелец хармонично подкрепя огнената им природа, а Сатурн и Нептун в Овен имат допълнително значение, според които тази лунация създава благоприятни аспекти.

За Овните това ще бъде време, когато желанието за промяна се слива с по-голяма зрялост. Вместо внезапни реакции, идва по-ясно разбиране за това, което искат да изградят в дългосрочен план. Сатурн им напомня, че постигането на целите изисква дисциплина, докато Нептун носи вдъхновение, интуиция и усещане, че зад определени решения се крие по-дълбок смисъл.

Пълнолуние 31.5. отваря им пространство за вземане на решения, свързани с учене, пътувания, личностно развитие, публично говорене, духовност или разширяване на бизнеса и житейските планове. Появява се информация, човек или обстоятелство, което им помага да видят ситуацията от по-широка перспектива.

Най-благоприятното развитие за Овните идва, когато насочват енергията си по-мъдро и обмислено. Ако през последните месеци са усещали натиск, застой или отговорност, които ги забавят, сега разбират защо някои неща е трябвало да узреят, преди да могат да продължат напред.

Това е период, в който те са освободени от нуждата да решават всичко веднага. Овните са естествено склонни към действие, но тази лунна звезда им показва, че правилният ход не винаги е най-бързият. Най-важното е да разпознаят правилната посока и след това да направят първата конкретна стъпка.

Пълнолунието на 31 май възстановява вярата им в бъдещето. Те може да нямат всички отговори, но получават достатъчно яснота, за да знаят къде искат да инвестират енергията си. Тук започва най-важната им промяна.

Стрелец

За Стрелец това пълнолуние е особено важно, защото се случва в техния знак. Всичко, което е било неясно през последните седмици или месеци, сега излиза на повърхността. Емоциите, желанията и решенията, които са зрели дълго време, стават по-видими, а Стрелците придобиват по-силно чувство за посока.

Този период не оставя място за недоизпечени отговори. Стрелците вече виждат по-ясно къде се намират, какво наистина ги удовлетворява и накъде искат да стигнат. Ако твърде дълго са се адаптирали към обстоятелства, които са ги спъвали, това пълнолуние им носи решителност да се отдръпнат от тях.

Най-голямата печалба за Стрелците ще бъде по-честно отношение към собствените им нужди. Те ще осъзнаят, че вече няма смисъл да се съгласяват с връзки, решения или ситуации, които ги омаловажават. Тази яснота им дава смелостта да говорят по-открито за това, което искат, и да изберат посока, която им носи повече свобода, мир и автентичност.

Предстоят и благоприятни обстоятелства, свързани с пътуване, образование, чужбина, духовно развитие, публично говорене или важен личен проект. Някои Стрелци завършват процес, който ги е обременявал дълго време, докато други получават силен тласък да се обърнат към нещо, което по-добре отговаря на тяхната природа.

Това пълнолуние носи на Стрелеца възможността да се освободи от очакванията на другите хора и да се върне към себе си. Колкото по-малко се опитва да докаже на другите, че е на правилния път, толкова по-лесно ще му бъде да разпознае кое е наистина правилно за него. Предстои му период, в който по-ясната картина на собствения му живот се превръща в основа за по-смело решение и по-лесно продължаване на пътуването.

Водолей

За Водолеите това пълнолуние отваря важна врата. Луната в Стрелец образува хармоничен секстил с Плутон във Водолей и този аспект подчертава вътрешната сила, обновлението, промяната в перспективата и усещането, че нещо най-накрая се движи в правилната посока.

За Водолеите това е период, в който те по-ясно разбират своята роля във взаимоотношенията, общностите или групите, към които принадлежат. Някои се дистанцират от хора и среди, които вече не ги подкрепят, докато други разпознават нови съюзи, сътрудничества и приятелства, които им носят повече пространство и насърчение.

Плутон във Водолей от известно време предизвиква дълбоки промени в начина, по който Водолеите възприемат себе си, бъдещето си и мястото си в света. Това пълнолуние извежда тези промени на преден план. Това, което преди е изглеждало като вътрешен смут, сега приема по-ясна форма.

Благоприятните събития за Водолеите са свързани с хора, идеи, сътрудничества, дигитално пространство, творчески проекти и социални контакти. Някой ги свързва с правилния човек, подкрепя идеята им или им показва колко ценна е различната им гледна точка.

Това е добър период за мрежи от хора, работа в екип, съвместни проекти и планове за бъдещето. Водолеите получават потвърждение, че не е нужно да омаловажават своята уникалност, за да се впишат. Самото нещо, което ги отличава, сега се превръща в предимство.

Пълнолунието в Стрелец ги насърчава да мислят по-смело и по-мащабно. Ако са се чувствали затворени в стари роли или очаквания, сега те разпознават различен път. Те се освобождават от това, което вече не им подхожда, и се свързват с хора, идеи и проекти, които по-добре отразяват човека, в който се развиват.