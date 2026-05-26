7 изображения, които са магнит за пари, ако ги закачите у дома

Декорирането на дома вече не е само въпрос на естетика. С желанието да внесат положителна енергия, просперитет и хармония в своето пространство, мнозина днес се обръщат към древната индийска наука васту шастра - която всъщност е индийски фън шуй.

Топ 10 на най-скъпите картини в света

Според експертите по васту , правилно подбраните картини и поставянето им в правилната посока могат да повлияят положително на настроението, успеха, взаимоотношенията и финансовото благополучие. От водопади до препускащи коне , се смята, че определени произведения на изкуството носят късмет и прогонват негативната енергия.

Ето 7 щастливи картини, които се препоръчват за дома, както и най-доброто място за поставянето им.

Още: Имате ли чекмедже, пълно с торбички в кухнята си - какво казва това за психичното ви състояние?

Изображение на лотос

Лотосовият цвят символизира чистота, просветление и вътрешен мир . Особено се препоръчва за спални и стаи за медитация. Според традицията е най-добре изображението на лотос да се постави от североизточната страна на дома, тъй като това допринася за спокойствие и духовен растеж.

Картина на паун

Изображенията на пауни се свързват с красота, положителна енергия и богатство. Смята се, че те абсорбират отрицателна енергия и внасят хармония в дома. Най-подходящото място за тях са източната, североизточната или югоизточната стена. А фън шуй препоръчва да държите пауново перо на бюрото си .

Още: Един прост трик с розмарин прави чудеса: Само едно стръкче променя важно нещо в дома, но и в ума

Изображение на Буда

Художествените изображения на Буда символизират хармония, мир и духовен баланс. Експертите по Васту препоръчват поставянето му на източната, северната или североизточната страна на дома, особено близо до входа или зоната за медитация.

Снимка на изгрев

Изображението на изгряващото слънце представлява ново начало, оптимизъм и позитивна енергия. Препоръчват се меки нюанси на оранжево, жълто и синьо. Според експертите, тези картини е най-добре да се окачат на източната стена, за да се насърчи мотивацията и жизнеността.

Още: Махнете веднага това от масата си, то само ще навреди на къщата

Снимка на водопад

Водопадите , реките и течащите потоци символизират изобилие и плавен поток от пари. Ето защо те често се препоръчват като декорация за дома. Според отговорността, такива картини трябва да се поставят от северната, източната или североизточната страна. Важно е водата в картината да е чиста и да „тече“ към вътрешността на пространството, защото това символизира просперитета, който влиза в дома.

Картина на дървото на живота

Дървото на живота символизира растеж, стабилност и семейно единство . Такива картини често се поставят в хола, за да създадат спокойна и хармонична атмосфера. Практикуващите васту смятат източната стена за идеално място, тъй като тя насърчава здравето и емоционалното благополучие.

Още: Какво е японско почистване и защо апартаментите им винаги са идеали

Снимка на седем коня

Една от най-известните и най-желаните картини според традицията е изображението на седем препускащи коня . То символизира сила, бързина, амбиция и прогрес. Най-добре е да се постави на източната или южната стена, за да привлече успех и кариерно израстване. Препоръчително е обаче изображението да не е твърде тъмно или агресивно, а да излъчва енергия и хармония.