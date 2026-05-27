Кабинетът "Радев":

Тревожни данни: Всеки четвърти българин не знае как да оказва първа помощ

27 май 2026, 14:59 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тревожни данни: Всеки четвърти българин не знае как да оказва първа помощ

Данни на Съюза на парамедиците у нас, представени по повод Световния ден на спешната помощ, показват сериозни пропуски в уменията на българите за оказване на първа помощ. Според експертите неправилни действия в критични ситуации могат да влошат състоянието на пострадал вместо да помогнат.

Проучването сочи, че около 70% от българите заявяват готовност да помогнат на човек в беда, но значителна част от тях не знаят как да реагират правилно. Специалистите подчертават, че именно липсата на базови знания води до рискови действия в първите минути след инцидент.

Обучението по първа долекарска помощ е задължително за кандидат-шофьори и се провежда от медицински специалисти и сертифицирани инструктори по международни стандарти. Експертите от БЧК подчертават, че при инцидент първата реакция не е обаждането на телефон 112, както често се смята. Най-важно е първо да се осигури безопасността на мястото на произшествието, за да не бъдат застрашени и оказващият помощ, и пострадалият.

Още: Ако някой около нас припадне, в никакъв случай не трябва да допускаме тези грешки

Специалистите предупреждават, че често допускани грешки като разтърсване на човек в безсъзнание или даване на вода могат да бъдат опасни. Правилната последователност на действията е ключова - първо се гарантира безопасността, след това се оценява състоянието, и едва тогава се подава сигнал към спешните служби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В ефира на NOVA NEWS председателят на УС на Съюза на парамедиците в България Ива Пехливанска заяви, че при обаждане на 112 е важно да бъде казана точната локация на инцидента. "Трябва да имаме национална програма с точни критерии за обучения по първа помощ. Социалните групи от детска възраст до възрастни задължително да преминават през нея", допълни още Пехливанска.

Още: Първа помощ у дома – какво трябва да съдържа аптечката ни?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БЧК първа помощ долекарска помощ
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес