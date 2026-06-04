Защо едно прекрасно и умно българче е оставено да умира бавно в животински условия: Разказ на Татяна Кристи

За потресаващ случай на болно дете, което живее в ужасяваща мизерия, разказа журналистката Татяна Кристи, основател на фондация "Открито сърце". 12-годишното момиченце, което е с тежко вродено сърдечно заболяване (според кардиолози от София и Варна детето е със 100% инвалидност, но ТЕЛК отказва и определя 80%), живее от раждането си в порутена сграда в центъра на Варна.

Ето какво разказва журналистката, публикувайки и видеа от посещението си при детето и близките му:

"В съборетината няма баня, мият се с кофи с вода. Няма и тоалетна. Ходят на външна. Вижте условията във видеото. Майката на Ани е и неин социален асистент, но държавата й плаща само за 5 часа на ден. Майката на Ани не може да работи друга работа, защото трябва да е непрекъснато до детето си, защото на Ани постоянно й прилошава и се задъхва. От години чакат за социално жилище, но винаги за тях няма!

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Заради ужасните условия в помещението, където живеят – момиченцето е с хронични респираторни инфекции и проблеми. В това помещение – с течове и мухъл, се диша тежко и за човек без проблеми. Аз кашлях с часове след като бях в стаята им. Майката разказва, че социалните идват рядко (защото казвали, "какво да му гледат на жилището, нали имали снимки"). Целия си живот Ани е прекарала тук и най-шокиращото е, че тя е отлична ученичка и много интелигентно дете. Разбрах от майката, че детето никога през живота си не е имало компютър. Днес й донесох един стар, но работещ лаптоп от дарители на Фондация "Открито сърце". Донесох й и учебни пособия. Детето не можеше да повярва на очите си, че има компютър."

Татяна Кристи подчертава, че казусът е едновременно медицински и социален и крещящ пример за абдикиралата държава.

"От нашата фондация "Открито сърце" ще искаме да разберем ЗАЩО ПО ДЯВОЛИТЕ държавата и общината са оставила едно болно дете да гние в подобни условия! Знаейки какви измами и корупция има със социалните жилища в България (справка – байрам байрам -- и стотици общински калинки и корумпета из страната) съм изумена и много вбесена, че толкова много години това прекрасно и умно дете е оставено да умира бавно в животински условия!", пише тя.

Видеото, в което се разказва повече за ужасяващия случай, може да видите на този ЛИНК.

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