Лавината се засилва: В 15 региона в Русия вече има недостиг и ограничения за бензин

Ограничения за продажба на бензин са въведени в поне 15 руски региона. Това обобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA на база своя информация и информация от различни източници и руски медии. Руското издание "7x7" изчисли, че различни видове ограничения за закупуване на гориво вече са въведени в 14 региона.

Сергей Аксьонов, "ръководителят" на анексирания още през 2014 година незаконно от Русия Крим, потвърди края на продажбата на бензин А-95 с купони. Гориво ще се предоставя приоритетно на комуналните услуги, правоохранителните органи и обществения транспорт.

В Саратовска област също има ограничения - източници на ASTRA го потвърждават.

Още: Гняв след като бензинът взе да липсва и в Московска област, но официално: Русия е велика (ВИДЕО)

Occupied Crimea will suspend gasoline sales for several days, Russian-installed governor Sergei Aksyonov said. Fuel coupons are also unavailable and will not be issued during the halt. Aksyonov linked the decision to the “situation that has arisen,” without giving further public… pic.twitter.com/1NFmENpTlE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

⛽️ Queues at gas stations in occupied Sevastopol as fuel shortages continue to worsen



According to media reports, fuel sales restrictions have already affected at least 14 Russian regions. Since late May, limits have been introduced in the Kursk, Belgorod, Voronezh, and Pskov… pic.twitter.com/nHF93OqqIa — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

В края на май жителите на Рязан се оплакаха от липсата на бензин А-92 и А-95 , след като в средата на май Рязанската рафинерия беше ударена от далекобойните украински дронове и тя спря работа. Същия месец започнаха съобщения за недостиг на гориво на много бензиностанции в окупирания Крим: станциите АТАН и ТЭС ограничиха А-92 до 20 литра на превозно средство, а да се пълнят туби е забранено.

На фона на атаките с дронове срещу петролни съоръжения в Санкт Петербург, продажбите на бензин в редица вериги бяха ограничени до 50 литра на клиент. Преди това в окупираните райони на Луганска област бяха въведени ограничения до 20 литра на клиент за А-95. Бензиностанции на "Роснефт" в Белгородска и Курска област временно ограничиха продажбата на бензин в туби. Ограничения за бензин и дизелово гориво бяха въведени и на бензиностанции на ОРТК, "Лукойл" и "Газпром" в Московска област, Москва и Санкт Петербург. Според "Фонтанка", недостигът на А-95 се дължи отчасти на спирането на рафинериите в Кириши и Ярославъл - и те бяха ударени от украинските далекобойни дронове.

Още: Ефектът на доминото: Недостигът на гориво стигна и до Москва (СНИМКА)

В Красноярск бензиностанция на "Роснефт" отказа да напълни тубата на местен жител с бензин, позовавайки се на ограниченията, въведени на 29 май. Жителите на съседната Томска област се сблъскаха с подобни ограничения. Някои бензиностанции в Карелия наложиха временни ограничения, като ръководителят на регионалното министерство на промишлеността и търговията посочи повишеното търсене в началото на летните ваканции. Няколко бензиностанции в Мурманска област също спряха да отпускат бензин.

Във Воронежска област жители съобщиха, че не могат да намерят бензин на бензиностанция в село Шилово. В Орловска област бензинът е спрял да се отпуска в метални туби. В Новгородска област са въведени ограничения до 20 литра. В Камчатка ограничения са наложени в Палана (Корякски окръг): "за да се осигурят достатъчни запаси от гориво в склада до откриването на зимния път догодина", заяви ръководителят на Палана.

Източник на "Комерсант" от пазара на горива предупреди, че ако ситуацията не се подобри, кризата ще засегне "повечето региони" на страната до края на лятото.

Още: КИНЕФ не работи, има сигнали за недостиг на бензин А-95 в Санкт Петербург