Край на броенето в Габрово: Вижте окончателното разпределение на гласовете

Макар все още да няма окончателни резултати - в 7-ми многомандатен избирателен район - Габрово броенето приключи и има 100% резултати от предсрочните парламентарни избори. Преброяването на гласовете приключи сравнително бързо в сравнение с другите райони. Припомняме, че в района партиите и коалициите се състезаваха само за четири депутатски места. При кого ще отидат обаче зависи именно от резултатите от предсрочния парламентарен вот на 19 април 2026 г.

Резултатите

След изборите в неделя първа сила е партията на Румен Радев "Прогресивна България" с 47.837%, или 22 277 гласа. Следва ГЕРБ-СДС с 15.873%, или 7 392 гласа. Трети са ПП-ДБ с 8.315%, или 3 872 гласа.

"Възраждане" са спечелили 5.207%, или 2425 гласа, веднага след тях са "Величие" с 4.531%, или 2110 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата.