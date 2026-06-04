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Идва: Тест на украинска балистична ракета с удар по Москва. Още един руски военен кораб е поразен (ВИДЕО)

04 юни 2026, 17:57 часа 132 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Идва: Тест на украинска балистична ракета с удар по Москва. Още един руски военен кораб е поразен (ВИДЕО)

Проектът за украинската балистична ракета FP-9, която ще може да лети до Москва, продължава да напредва. За ракетата остава единствено да бъде осигурен двигател. Това стана ясно от думите на съоснователя на украинската компания Fire Point Денис Щилерман. Компанията вече има знакови военни продукти – дроновете FP-1 и FP-2, балистичната ракета FP-7 с обсег 200 километра, но най-популярна досега е ракетата "Фламинго".

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По думите на Щилерман, FP-9 е трябвало да премине първи тест още през април, 2026 година, но именно въпросът с двигателя е забавил изпитанието. Щилерман твърди, че се очаква доставка на двигател в рамките на до няколко дни, до седмица. Системата за управление и корпусът са готови, добави той.

Ако тестът сега покаже, че всичко работи нормално, следващият тест ще е стрелба по Москва, изрично каза Щилерман, който заяви и, че разчита това лято ракетата да е готова за тест с удар по руската столица. Отделно, той заяви, че се чака лиценз за производствена линия, с която да бъдат направени поне 10-20 тестови ракети за изпитанието със стрелба по Москва.

С уточнението, че в крайна сметка украинските военни решават, Щилерман разясни своята гледна точка за въздушната война между Украйна и Русия. Вариант 1 – Украйна да има достатъчно ПВО, за да спира ефективно руските ракети. Вариант 2 – Украйна да има ракети, с които да може да поразява цели в Москва. "Вие удряте по нашата гражданска инфраструктура, тогава ние ще удряме по вашата инфраструктура", каза той - Още: Време е за ядрен удар по Украйна: Руски олигарх с бизнес апетити в България реагира на нова украинска ракета

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Междувременно Fire Point публикува кадри от изстрелване на ракетата си FP-7 – също балистична, но с обсег 200 километра и бойна глава от 150 килограма взрив.

А майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командващ Силите за безпилотни системи на украинската армия, съобщи, че в Крим е ударен руски граничен патрулен кораб клас "Светляк". Ударът е станал близо до село Юркино. Предварителната информация сочи, че вероятно има жертви и сред екипажа:

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Крим руски военен кораб война Украйна украинска балистична ракета FP-9 Денис Щилерман FP-7
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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