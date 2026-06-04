Идва: Тест на украинска балистична ракета с удар по Москва. Още един руски военен кораб е поразен (ВИДЕО)

Проектът за украинската балистична ракета FP-9, която ще може да лети до Москва, продължава да напредва. За ракетата остава единствено да бъде осигурен двигател. Това стана ясно от думите на съоснователя на украинската компания Fire Point Денис Щилерман. Компанията вече има знакови военни продукти – дроновете FP-1 и FP-2, балистичната ракета FP-7 с обсег 200 километра, но най-популярна досега е ракетата "Фламинго".
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По думите на Щилерман, FP-9 е трябвало да премине първи тест още през април, 2026 година, но именно въпросът с двигателя е забавил изпитанието. Щилерман твърди, че се очаква доставка на двигател в рамките на до няколко дни, до седмица. Системата за управление и корпусът са готови, добави той.
Ако тестът сега покаже, че всичко работи нормално, следващият тест ще е стрелба по Москва, изрично каза Щилерман, който заяви и, че разчита това лято ракетата да е готова за тест с удар по руската столица. Отделно, той заяви, че се чака лиценз за производствена линия, с която да бъдат направени поне 10-20 тестови ракети за изпитанието със стрелба по Москва.
С уточнението, че в крайна сметка украинските военни решават, Щилерман разясни своята гледна точка за въздушната война между Украйна и Русия. Вариант 1 – Украйна да има достатъчно ПВО, за да спира ефективно руските ракети. Вариант 2 – Украйна да има ракети, с които да може да поразява цели в Москва. "Вие удряте по нашата гражданска инфраструктура, тогава ние ще удряме по вашата инфраструктура", каза той - Още: Време е за ядрен удар по Украйна: Руски олигарх с бизнес апетити в България реагира на нова украинска ракета
Ukraine may test a ballistic missile as early as this summer with a potential direction toward Moscow, Fire Point co-founder Shtilerman said. According to him, the system is practically ready, with only the engine still unfinished. Once that issue is resolved, the next test… pic.twitter.com/owpArCO2aj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026
Междувременно Fire Point публикува кадри от изстрелване на ракетата си FP-7 – също балистична, но с обсег 200 километра и бойна глава от 150 килограма взрив.
Newly released footage of Ukrainian manufacturer Fire Point’s FP-7 ballistic missile undergoing testing.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 3, 2026
The FP-7, seen here sporting a pink paint job, is designed to put a 150 kg warhead out to a distance of 200 km (124 miles). pic.twitter.com/0ZPVN2xK7H
А майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командващ Силите за безпилотни системи на украинската армия, съобщи, че в Крим е ударен руски граничен патрулен кораб клас "Светляк". Ударът е станал близо до село Юркино. Предварителната информация сочи, че вероятно има жертви и сред екипажа:
Overnight, the SBS struck:— WarTranslated (@wartranslated) June 4, 2026
▫️The "Svetlyak-class" border patrol ship in occupied Crimea. It is designed for port and vessel control and protection.
▫️A "Pantsir-S1" air defense system in the Kherson region.
▫️An RSBN-4N short-range radio navigation system and locomotives in… pic.twitter.com/NRVpqoJMNs