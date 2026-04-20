Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

87.23% обработени протоколи: "Възраждане" засега е над чертата, ще има фотофиниш за второто място

20 април 2026, 9:41 часа 1340 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата.

Битка за второто място

Зад нея се оформя далеч по-напрегната надпревара. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) засега удържа второто място, но преднината пред ГЕРБ-СДС е минимална и остава под въпрос до окончателните резултати. Още: Едно село хора са гласували в Македония, в Турция - двойно по-малко от преди

Временното разпределение на гласовете изглежда така:

Под чертата от 4% засега остава БСП, въпреки първоначалните прогнози от екзит половете, които ѝ даваха шанс за влизане. Извън парламента се очертават още ИТН, МЕЧ и "Величие", като формацията на Слави Трифонов регистрира най-слаб резултат сред тях. Още: Много шум за нищо: Разочарованието Gen Z

Данните за партиите под бариерата:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

МЕЧ - 3.251%

Величие - 3.166%

БСП - 3.009%

Сияние - 3.004%

АПС - 1.416%

ИТН - 0.751%

При резултат под 1% ИТН ще загуби правото си на държавна субсидия.

Ивайло Анев
Още от Политика
