87.23% обработени протоколи: "Възраждане" засега е над чертата, ще има фотофиниш за второто място

Пет политически сили към момента си осигуряват място в 52-ото Народно събрание, сочат данните на ЦИК при обработени 87.23% от протоколите в страната и чужбина. Лидерството изглежда предрешено - "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев води убедително и до края на преброяването не се очаква разместване на върха. Единствената въпросителна остава колко над границата от 121 депутати ще стигне формацията. По текущите изчисления тя се движи около 131 мандата.

Битка за второто място

"Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) засега удържа второто място, но преднината пред ГЕРБ-СДС е минимална и остава под въпрос до окончателните резултати.

Временното разпределение на гласовете изглежда така:

Под чертата от 4% засега остава БСП, въпреки първоначалните прогнози от екзит половете, които ѝ даваха шанс за влизане. Извън парламента се очертават още ИТН, МЕЧ и "Величие", като формацията на Слави Трифонов регистрира най-слаб резултат сред тях.

Данните за партиите под бариерата:

МЕЧ - 3.251%

Величие - 3.166%

БСП - 3.009%

Сияние - 3.004%

АПС - 1.416%

ИТН - 0.751%

При резултат под 1% ИТН ще загуби правото си на държавна субсидия.