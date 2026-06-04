Църковен празник на 5 юни: Защо задължително се пали свещ на масата и какво НЕ бива да се прави

Утре, 5 юни, според православния календар, отбелязваме празника на свети свещеномъченик Доротей, епископ Тирски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 5 юни: Почитаме паметта на свети Доротей, епископ Тирски

Той е роден около 255 г. във Финикия или Сирия, въпреки че някои източници сочат Тир като място на раждането му. Почти нищо не се знае за ранните му години, но той е получил отлично образование и е бил запознат с философия, гръцки език, реторика и Светото писание.

По време на управлението на Константин Велики, Доротей е назначен за епископ на Тир. Той участва в Първия Вселенски събор в Никея, защитавайки православната вяра срещу арианството. Той също така е автор на много разкази за живота на апостолите.

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По време на управлението на император Диоклециан, Доротей е подложен на жестоки преследвания и гонения. Заловен е и е измъчван, но въпреки това той не се отрича от вярата си. По-късно е изгонен от родния си град и дълго време се скита. При император Юлиан Отстъпник, който се опитва да възстанови езичеството, е заточен в България, но продължава да проповядва Евангелието. Умира на над 107-годишна възраст, като точната дата на смъртта му не е известна.

Народни поличби за времето, традиции, обичаи и забрани на 5 юни

В народните вярвания времето на 5 юни се свързва с някои поличби - те показват какво ще бъде лятото. Ясното и спокойно време означава топло и сухо лято. Ако сутринта има дъга, очаквайте дъжд. Ако жабите крякат силно на 5 юни, това означава, че идва по-топло време.

Какво не бива да правите на 5 юни? Нашите предци са вярвали, че на този ден не бива да разказвате на никого сънищата си, особено страшните, защото това ще ви донесе нещастие. Опасно е също така да вземате намерени предмети или пари – това ще ви донесе болест.

На този ден, както и на всеки друг, Църквата призовава да се избягват кавги, нецензурни думи, завист, клюки и негодувание. Алчността, отказът от помощ и всякакви действия, свързани със злоба и негативизъм също трябва да се избягват.

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Какво можете да правите на 5 юни? Това е добър ден за вършене на домакинска работа. На този ден може да подредите къщата, да изперете дрехите си и да работите в градината. Засаждането на краставици на открито също е добре да се направи на този ден – вярва се, че те ще дадат изобилна реколта.

Според народните поверия този ден се смята за особено благоприятен за торене и обработка на земята. Предците ни са казвали: „Добрата почва ще приеме тор и ще го помни девет години“.

Можете също така да почистите градината и да разчистите двора. Съществува и специално поверие: ако запалите свещи и ги сложите масата, на която са ваши близки или гости, ще привлечете просперитет и благополучие в дома си.

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