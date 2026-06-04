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От офиса на Зеленски се обърнаха към Лукашенко: Искаш ли да доживееш до пенсия?

04 юни 2026, 16:45 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.by
От офиса на Зеленски се обърнаха към Лукашенко: Искаш ли да доживееш до пенсия?

Като човек, на който му се иска да доживее до пенсия, сега беларуският президент Лукашенко би трябвало малко да помълчи - това го посъветва днес съветникът на президентската администрация на Володимир Зеленски Михайло Подоляк. Той изрично предупреди Лукашенко, че беларусите не са като руснаците и сред тях я няма тази подкрепа за войната, каквато има в руското общество.

Беларус съществено се различава от Русия и беларусите гледат негативно на руската агресия. Обикновените граждани правят много по-ясна разлика между мир и война отколкото правителството и не искат да бъдат въвлечени във войната, каза Подоляк в интервю за изданието "Зеркало". Затова той предупреди Лукашенко добре да си помисли дали си заслужава да влиза във войната, защото Украйна е готова да отговори.

Разполагаме с достатъчно възможности да поразим стратегически цели в цяла Беларус, бе категоричен той.

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"Виждаме рисковете от ескалация откъм север [от Беларус], виждаме определени действия; нашето разузнаване ги отчита. Това включва предислоцирането на военни части, бързото изграждане на лагери по границата, логистика, пътища и т.н. Какво казват нашите военни по този въпрос? Те са съвсем ясни: ако оттам отново бъдат изстреляни дронове и ракети срещу нас, ще смятаме тази територия [Беларус] за активно въвлечена във военните действия, с всички произтичащи от това последици. А последиците можете да ги видите на територията на Руската федерация", каза Подоляк.

Припомняме, че наскоро командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди заяви, че подразделението му вече е набелязало първите 500 цели в Беларус, а Лукашенко в отговор заяви, че има само една цел в Украйна, явно визирайки офиса на Володимир Зеленски.

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Подоляк коментира това изявление на Лукашенко така:

"Докато руснаците приветстват войната срещу Украйна (те бяха във възторг: "Дайте да ги избием", "Хайде още"), то в Беларус подобно настроение нямаше. Съответно, в страна, която е категорично против войната, преди да се правят каквито и да било изявления или да се използва територията й за нападение, трябва да се помисли малко. Като предпазлив човек, който иска да доживее до пенсия и знае как да си подсигури прехода на властта и да изгради династия (казвам всичко това саркастично), бих го посъветвал просто да мълчи днес", каза Подоляк.

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Беларус Александър Лукашенко война Украйна Михайло Подоляк
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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