Учени: Кой ще управлява Земята, ако хората изчезнат

Ако човечеството внезапно изчезне, Земята вероятно ще остане без нов претендент за водеща роля в екосистемите за дълго време. В същото време, никой съвременен вид не притежава пълния набор от качества, които някога са позволявали на хората да се превърнат в толкова влиятелна сила на планетата, според анализ, публикуван от Indian Defence Review.

Кой ще управлява Земята, ако човечеството изчезне?

Учените са разгледали редица възможни кандидати за доминация в постчовешкия свят, включително примати, плъхове, диви котки и кучета, птици, морски бозайници и октоподи. Изследователите обаче отбелязват, че няма окончателен отговор на този въпрос.

Според публикацията, веднага след изчезването на хората, основната промяна не би била появата на нова цивилизация, а борбата за ресурси и жизнено пространство. През вековете хората са променяли природната среда, променяли са местоположението на обитатели на екосистемите между континентите, намалявали са популациите на хищници и са създавали градове, към които много животни са се адаптирали.

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Първите бенефициенти биха могли да бъдат кафявите плъхове, които вече виреят редом с хората. Благодарение на високата си плодовитост и адаптивност, те биха могли бързо да завладеят изоставените градове. Изданието обаче отбелязва, че самото оцеляване не гарантира дългосрочно господство. Плъховете нямат когнитивните способности и сложната комуникация, необходими за контрол на екосистемите.

Шимпанзетата и горилите често са посочвани като очевидни кандидати. Тяхната близка връзка с хората, напредналият им интелект и способността им да манипулират предмети правят приматите естествени кандидати. Авторите обаче отбелязват, че приликите с хората имат своите граници. Приматите разчитат в голяма степен на социалните структури и комуникацията им остава значително по-проста от човешката реч.

Изследователите обръщат специално внимание на птиците. Враните, гарваните и свраките вече демонстрират сложно поведение и способност да решават нестандартни проблеми. По-конкретно, в Япония врани са били наблюдавани да пускат ядки по пътищата, за да ги смачкат колите, а след това да прибират храната, когато движението е спряло.

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Друг убедителен аргумент в полза на птиците е възможността за използването на инструменти. Новокаледонските врани са способни самостоятелно да изработват и избират инструменти за решаване на специфични проблеми. Както е отбелязано в статията, това демонстрира разбиране на причината и следствието, а не само инстинктивно поведение от страна на тези птици.

Авторите определят октоподите като най-неочаквания кандидат. За разлика от приматите или птиците, те са развили интелигентност по съвсем различен еволюционен път. Изданието отбелязва, че предимството на октоподите се състои в комбинация от способност за решаване на проблеми, гъвкавост на движението, камуфлаж и манипулиране на обекти.

Същевременно изследователите предупреждават да не се преувеличава. „Представените източници не доказват, че октоподите биха могли да изградят сухоземна инфраструктура, да използват огън, да развият металургична дейност или да създадат нещо, наподобяващо човешка цивилизация“, се посочва в публикацията.

Основният извод е на учените, че нито един съвременен вид не притежава целия комплекс от черти, които са направили човека екологично доминиращ вид.

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