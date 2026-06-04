Регионалният министър подал два сигнала до прокуратурата: За кои проекти става въпрос?

Регионалният министър Иван Шишков съобщи в „Лице в лице“ по bTV, че е пуснал два сигнала до прокуратурата. „Единият е за четвъртия лот на АМ „Хемус“. Там е замесен бившият регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, както и дружеството „Автомагистрали“, каза Шишков.

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„При четвъртия лот на АМ „Хемус“ имаше незаконно строителство. Министърът издава разрешение за строеж все едно няма никакво незаконно строителство. След като се издава разрешението за строеж, „Автомагистрали“ и АПИ заплащат на същите тези хора, които са декларирали, че не са го построили“, обясни той.

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„Вторият сигнал е още по-лош. В момента под риска са 127 милиона евро по европейските програми за среден и малък бизнес, защото тогавашният зам.-министър е спомогнал да се манипулират обществени поръчки“, посочи Шишков. „Тези нарушения са констатирани от нашите европейски партньори. Тези поръчки са спрени от предишния служебен кабинет“, допълни той.

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"Замесена в случая „Баба Алино“ е и предишната власт. Има доста сериозна организация в този процес, то е съвсем видимо. Всички са мълчали достатъчно дълго време, за да се случи това", каза регионалният министър. "Всички тези организатори са вярвали, че нищо няма да се промени и че начинът, по който се управлява държавата, няма да се промени", допълни той.

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"През 2023 г. може да не е сложена тухла, но е сложено началото на този процес с удостоверенията за търпимост. Да кажем, че е сложена „дигиталната тухла“. Всички са замесени и всички са виновни за този процес", каза още Иван Шишков.