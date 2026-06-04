За първи път: Украйна поиска, а чужд съд задържа кораб с крадени стоки от окупираните земи

На 4 юни шведски съд разпореди задържането на „Кафа“ (Caffa) – товарен кораб, подложен на санкции – по искане на Украйна, съобщи главният прокурор на нападнатата от Русия страна Руслан Кравченко. „Това е първият случай, в който след искане за международна правна помощ от украинските прокуратурни органи чуждестранен съд одобри задържането на кораб, за който се твърди, че е замесен в незаконен износ на украински стоки от временно окупираните територии“, заяви той.

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През март Швеция задържа кораба в Балтийско море. Въпреки че е плавал под гвинейски флаг, бреговата охрана го е счела за бездържавен.

Отдавна "Кафа" влиза и излиза от окупираните земи

"Кафа" многократно е влизал и напускал окупираната територия от руснаците в Украйна в нарушение на закона. За да прикрие дейността си, той е използвал фалшива регистрация и е бил вписан в международните бази данни като Guinea False, заяви главният прокурор на Украйна.

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Според Владислав Власюк, комисарят на украинския президент по санкциите, корабът „Кафа“ пътувал от Мароко към Санкт Петербург, превозвайки зърно. Той заяви, че корабът е бил замесен и преди в кражба на зърно от окупираните украински територии, включително пратка от пристанището в Севастопол в Крим през юли 2025. Разтоварил товара си в пристанището в Тартус, Сирия, добави официалният представител.

A Swedish court seized the CAFFA vessel, accused of systematically exporting Ukrainian products from occupied territories. Ukrainian prosecutors said this is the first case in which a foreign court approved a ship arrest at Kyiv’s request. The vessel allegedly used false… pic.twitter.com/jVjq436ju0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 4, 2026

Действията на Украйна и помощта на Швеция

Киев поиска от шведското министерство на правосъдието да претърси кораба, да разпита капитана и членовете на екипажа и да разпореди неговото задържане.

„Този случай изпраща ясно послание: никакви манипулации с флагове, маршрути или регистрационни данни няма да помогнат за избягване на отговорността“, заяви Кравченко, цитиран от Kyiv Independent. „Украйна вижда това, документира го и го доказва".

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Според Киев Русия систематично краде зърно от окупираните от нея територии и организира износа му чрез мрежи, свързани с окупационната администрация. Украйна твърди, че тези операции нарушават не само международните норми, но и вътрешното законодателство на страните, които получават такива товари.

Според украински официални лица между януари и април 25 кораба от руския "зърнен флот" са направили 50 пътувания от окупирани украински пристанища до трети страни, превозвайки предимно незаконни пратки зърно. През този период от окупираните територии на Украйна са изнесени над 850 000 тона зърно, заяви външният министър Андрий Сибиха.

Най-много нашумя случаят с кораб, акостирал в израелското пристанище Хайфа с крадено украинско зърно на борда. След натиск от Киев израелските власти не го приеха, но и не го задържаха: "Руски кораб, иди на...": Израел отказа да приеме 25 000 тона крадено украинско зърно.