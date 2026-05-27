Кабинетът "Радев":

Меркел с прогноза "надявам се" за края на войната в Украйна. В Русия вече трябва паспорт за Интернет (ВИДЕО)

27 май 2026, 17:32 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Меркел с прогноза "надявам се" за края на войната в Украйна. В Русия вече трябва паспорт за Интернет (ВИДЕО)

Бившият германски канцлер Ангела Меркел даде своеобразна прогноза кога ще свърши войната в Украйна. Тя каза "надявам се", докато говореше, че се надява войната да е приключила до 10 години и след нея "Украйна да е свободна и независима държава". Меркел говори по време на дискусия, в която един от модераторите беше Юлиян Рьопке, който доста време се изявяваше като военен журналист за германския таблоид "Билд".

Още: Меркел коментира защо и как Германия се сви военно и допусна Путин да набере сила (ВИДЕО)

Всъщност основният въпрос преди тази прогноза касаеше военната служба в Германия и дали да е задължителна. Меркел изрази надежда, че ще се намерят достатъчно доброволци, за да е Бундесверът адекватен - но в разговора беше зададе въпрос и дали още 10 години би имало задължителна военна служба в Германия заради заплахата от Путинова Русия за Европа:

Междувременно, руското министерство на цифровото развитие  разшири списъка с информация, която телекомуникационните оператори трябва да предават на правоохранителните органи. Руските правоохранителни органи ще имат данни до паспортна и адресна информация на ползващите Интернет в Русия, идентификационни номера на данъкоплатците (TIN), банкови данни, IP адреси, входни данни, домейни, геолокация на потребителите и организационна информация. Техническите изисквания за пренос на информация също са актуализирани. В документа изрично се посочва, че системите трябва да поддържат HTTP, WebSocket и езика за заявки GraphQL.

Още: Меркел с критики към ЕС, че не говори с Путин, но и с похвала за военната помощ за Украйна - иска и още

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ангела Меркел Русия интернет германска армия война Украйна ограничения Интернет
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес