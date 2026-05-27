Меркел с прогноза "надявам се" за края на войната в Украйна. В Русия вече трябва паспорт за Интернет (ВИДЕО)

Бившият германски канцлер Ангела Меркел даде своеобразна прогноза кога ще свърши войната в Украйна. Тя каза "надявам се", докато говореше, че се надява войната да е приключила до 10 години и след нея "Украйна да е свободна и независима държава". Меркел говори по време на дискусия, в която един от модераторите беше Юлиян Рьопке, който доста време се изявяваше като военен журналист за германския таблоид "Билд".

Всъщност основният въпрос преди тази прогноза касаеше военната служба в Германия и дали да е задължителна. Меркел изрази надежда, че ще се намерят достатъчно доброволци, за да е Бундесверът адекватен - но в разговора беше зададе въпрос и дали още 10 години би имало задължителна военна служба в Германия заради заплахата от Путинова Русия за Европа:

🇩🇪 Merkel: “Hopefully, the war in Ukraine will be over in 10 years”



According to the former German chancellor, that is what will make Ukraine an independent, free, and sovereign country.



Even though Ukraine already is one.

Междувременно, руското министерство на цифровото развитие разшири списъка с информация, която телекомуникационните оператори трябва да предават на правоохранителните органи. Руските правоохранителни органи ще имат данни до паспортна и адресна информация на ползващите Интернет в Русия, идентификационни номера на данъкоплатците (TIN), банкови данни, IP адреси, входни данни, домейни, геолокация на потребителите и организационна информация. Техническите изисквания за пренос на информация също са актуализирани. В документа изрично се посочва, че системите трябва да поддържат HTTP, WebSocket и езика за заявки GraphQL.

