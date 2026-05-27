Меркел с прогноза "надявам се" за края на войната в Украйна. В Русия вече трябва паспорт за Интернет (ВИДЕО)

Бившият германски канцлер Ангела Меркел даде своеобразна прогноза кога ще свърши войната в Украйна. Тя каза "надявам се", докато говореше, че се надява войната да е приключила до 10 години и след нея "Украйна да е свободна и независима държава". Меркел говори по време на дискусия, в която един от модераторите беше Юлиян Рьопке, който доста време се изявяваше като военен журналист за германския таблоид "Билд".
Всъщност основният въпрос преди тази прогноза касаеше военната служба в Германия и дали да е задължителна. Меркел изрази надежда, че ще се намерят достатъчно доброволци, за да е Бундесверът адекватен - но в разговора беше зададе въпрос и дали още 10 години би имало задължителна военна служба в Германия заради заплахата от Путинова Русия за Европа:
🇩🇪 Merkel: “Hopefully, the war in Ukraine will be over in 10 years”— NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026
According to the former German chancellor, that is what will make Ukraine an independent, free, and sovereign country.
Even though Ukraine already is one. pic.twitter.com/w6RXgYKXmI
Междувременно, руското министерство на цифровото развитие разшири списъка с информация, която телекомуникационните оператори трябва да предават на правоохранителните органи. Руските правоохранителни органи ще имат данни до паспортна и адресна информация на ползващите Интернет в Русия, идентификационни номера на данъкоплатците (TIN), банкови данни, IP адреси, входни данни, домейни, геолокация на потребителите и организационна информация. Техническите изисквания за пренос на информация също са актуализирани. В документа изрично се посочва, че системите трябва да поддържат HTTP, WebSocket и езика за заявки GraphQL.
